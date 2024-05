FEMUR impulsa el papel de la mujer en el mundo de la energía

Mujer y energía son las protagonistas de la jornada técnica del proyecto europeo ‘Energy Challenge: The Power of Women – Sustainable Energy for Developing European Towns’ (Desafío Energético: El poder de las mujeres – Energía sostenible para el desarrollo de las ciudades europeas) organizada por la Federación Española de la Mujer Rural, FEMUR, en Segovia.

Una jornada que ha arrancado esta mañana en Segovia en la sala capitular de IE University con la asistencia de numerosas autoridades. Así la presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego, ha estado acompañada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, el vicepresidente de la Diputación Provincial, José María Bravo, la concejala de Servicios sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez, y la vicedecana de IE University, Luisa Barón.

Además, han participado en la inauguración algunos de los ponentes que hoy y mañana pondrán de relieve la situación y evolución de la mujer en el mundo de la energía. Entre ellas Patricia Gabaldón, profesora asociada de Entorno Económico en la Escuela de Negocios de IE, y Ma José Tapia, CEO de Naturpellet, y presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia.

“Hoy la Federación de la Mujer Rural está de suerte y de enhorabuena, por dar un paso al frente y por la ilusión que tenemos por trabajar en el tema de la energía sostenible pero, sobre todo, por estar en este monasterio gracias a la colaboración que IE University está prestando a FEMUR”, ha señalado Borrego. Una colaboración que no se limita a la cesión del espacio para la celebración de la jornada, sino también a la aportación de ponentes para su desarrollo.