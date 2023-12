Dos almas tiene Feijóó. Si no tuviera dos almas, ya no sería Feijóo. Ya van dos semanas en que una pregunta le interrumpe el sueño como una próstata. ¿si Pedro Sánchez es tan malo, porque no soy presidente? Ya en el baño, vacía la culpa y la vejiga. La cagué al pactar tan rápido y tan mal con Vox en los gobiernos autonómicos, no presentándome al segundo debate, mintiendo a la periodista…y se ve en la cara un nuevo surco en la sien, casi imperceptible, pero recordando un hecho dramático, como un zapato en una cuneta.

Chasquea la boca, se moja la cara y se abrocha otro botón del pijama. Nada más acostarse, la primera reacción es el odio. Es un inmoral, un mmmm narcisista, coge el móvil, entra en “okdiario” ¡eso es, un psicópata narcisista!, y se anima un instante, pero se activa como un niño cenando con Fanta. Ya sabe que hay que tener pensamientos positivos, ayer se enciscó en que este año cumplirá los años que tenía Rajoy cuando dejó de ser presidente y se pasó la noche comiendo techo. Ya le molestan hasta esos gemelos de peluche que le regalaron en su tercera mayoría absoluta. Y decide volver al sueño de la socialdemocracia liberal como quien vuelve al Diazepam. Y relee a Savater y a Cercas y se relaja con un pensamiento qué, en esos momentos del duermevela, le parecen un hallazgo: si yo voté a Felipe, los que votaron a Felipe ahora me votarán a mí. Sabe que si se levanta a escribirlo mañana le parecerá una mierda, así que se refugia en la relajante sensación que deja el olvidarlo.

Amanece con un wasap de Ayuso que le pide hacerse una foto con una cesta de fruta y le entra una tos seca y nerviosa. Como un chantajeado harto de pagar a su amante por el silencio del asesinato de un Casado. Y llama a Semper para que proponga cosas de la derecha molona, pero otra vez acaban hablando del muro de Sánchez. ¿O tiramos el muro o construimos? ¿otro muro? No, presi, un puente. Pactemos lo que sea, algo, lo evidente. Un puente, bueno, sí, que te dejo, hala, a hacer surf o lo que vayas a hacer. Hay que pactar y a la vez bloquear, decide.

“Y la semana que viene encima toca Bruselas. Pero si yo soy europeísta de siempre, pero el puto inglés me hace sentir como un obrero en Podemos. Intuyendo que me defienden, pero sin entender nada de lo que dicen”. “Europedrismo” lo llegó a (des)calificar nada más colgar a un alemán que le pidió una reunión. Aquel “no me vuelvas a decir lo bien que estamos en Santiago porque España me necesita” que dijo en el pasillo de casa, cada vez le suena más hueco y le persigue como un perro por un túnel. ¿Quién necesita qué? ¿Qué necesidad hay?

Y devuelve el wasap a Ayuso, como quien se arrima al dealer en una fiesta, sabiendo que todos le respetan, pero se va pronto porque traficar odio es odioso. Y llama a Moreno Bonilla y le pide la receta. Vox es la muerte del liberalismo, le dice, mientras ellos estén, nosotros no, así que hay que vivir como si Vox estuviera muerto. Feijjó le dice que él es un alto funcionario. Qué él no opositó para ser oposición. Y Juanma responde que él solo es Diplomado en Protocolo pero que se lo va a contar como lo diría Pablo Abraira: Amigo, hay que ver cómo es el PP, que vuelve a quien lo toma, gavilán ooooooo paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fue paloma por querer ser gavilán. ¿Abraira es apellido gallego? Céntrate, Alberto que eso no es relevante. El mensaje, coño. Si eres capaz de hacer cualquier cosa para gobernar, te convertirás exactamente en aquello que críticas.

Vox o gobernar, pero no puedo gobernar sin Vox. Pactar o bloquear. Gavilán o paloma. Atrapado en un “voximorón” que no deja dormir, ni ser feliz, ni gobernar. Pues elecciones en Galicia, que allí Vox no ha llegado y la izquierda está dividida y vigilada por Pablo Iglesias, el Roboicot vengador, y así demostraré que tengo razón y no tengo la culpa que España no sea Galicia.