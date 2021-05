19 Comments

España no es Madrid aunque la cobertura mediática así lo haya hecho creer en estos últimos 15 días de sobreexposición, por reducir tiempo, de una campaña que se ha considerado y vendido en términos nacionales. Pero la “periferia” existe y debemos preocuparnos por lo que ocurre en ella.

El miércoles 5 de mayo mientras nos despertábamos con resaca electoral, en nuestras tierras, esas en las que Isabel Díaz Ayuso insinúa con sus declaraciones que vivimos en el siglo XIX o en anteriores, comparecía en las Cortes de Castilla y León el delegado territorial de la Junta en Segovia José Mazarías para dar cuenta de las actuaciones realizadas durante el año en nuestra provincia.

Durante algo más de 45 minutos, más luego las réplicas correspondientes, dio cuenta de todas las actuaciones realizadas en el año. Una infinita larga lista de cifras y números, que quizá de forma aislada no digan mucho pero que sí lo hacen enmarcadas dentro de un contexto.

En primer lugar el Delegado Territorial vino a confirmar la privatización y el negocio de las residencias de mayores en nuestra Comunidad y en concreto en nuestro territorio. Afirmó que 2.378 plazas residenciales de las casi 3000 que dispone nuestra provincia son de titularidad privada lo que implica casi un 80% y que de los 40 centros residenciales, 35 son de titularidad también privada.

Esta comparecencia también vino a confirmar, aunque espero que lo haga de manera más profunda en la correspondiente comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, el número cruelmente alto de personas mayores que murieron sin ser trasladadas al hospital. Según datos del propio delegado nuestra provincia tiene la infame cifra de 807 fallecidos, una cifra insoportable que nos situó según Eurostat como la segunda provincia europea con la tasa más alta de mortalidad durante la primera ola de la pandemia solo adelantada por italiana Bérgamo. De estas más de 800 personas que fallecieron, según el delegado, 434 lo hicieron en residencias, es decir más del 50%. Personas mayores que no fueron trasladadas a un hospital porque una orden de la Junta de Castilla y León así lo decía, por mucho que sigan empeñados en echar la culpa al ya ex vicepresidente Pablo Iglesias. Porque aunque se repita mil veces, mil veces será mentira que las Comunidades Autónomas no mantenían la competencias.

Tras estas palabras cobran más relevancia si cabe las recomendaciones del Defensor del Pueblo en su último informe anual instando a las Administraciones a realizar más inspecciones en estos centros, a que las residencias tengan “el adecuado soporte médico y de enfermería” y a garantizar la adecuada información a los familiares.

Con respecto a las actuaciones sanitarias no dijo nada nuevo el Delegado. Estudios y promesas de las necesarias infraestructuras que necesita nuestra provincia, una mención a la clínica privada de Recoletas para albergar de manera temporal, aunque no se sabe cuándo, la radioterapia alargando sine die el calvario de cientos de pacientes hacia otros hospitales y omitiendo la forma en la que la nueva infraestructura será abordada y que es previsible y ojalá me equivoque tiene perspectiva de otro Hospital de Burgos con la ya famosa colaboración público- privada.

No faltó la mención a “la falta de profesionales” para explicar las carencias sanitarias, sin decir cuales son exactamente las medidas de “fidelización” previstas para que el personal de la sanidad se quede en Castilla y León y que van más allá de una nueva Escuela de Enfermería que evidentemente no paliará la fuga de personal a otros territorios, dentro y fuera de España, si no se ponen las medidas necesarias.

No sabemos que ocurrirá o que ha ocurrido con las patologías no covid o con el aumento inasumible de las listas de espera para consultas y cirugías no prioritarias que por desgracia lo serán a medida que pase el tiempo.

Muy orgulloso también se mostraba del proceso de vacunación y criticaba que se pusiera “en tela de juicio el Sistema Público de Salud” tergiversando y responsabilizando como siempre de lo malo al otro. El Sistema Público de Salud nunca, repito nunca, se ha puesto en tela de juicio, al contrario, se ha defendido, que es una cosa muy distinta. Quizá lo correcto, con esto últimamente moderno de hacer autocrítica, hubiese sido decir que la Junta de Castilla y León ha puesto en peligro y lo sigue haciendo el Sistema Público de Salud.

Muchas palmadas se dio el Delegado a sí mismo hablando de Educación satisfecho por haber mantenido la presencialidad de las clases, pero omitiendo que ha sido a costa de las cargas de trabajo adicional adquiridas por los docentes durante estos meses. Muy satisfecho de medidores pero sin soluciones para las condiciones precarias laborales que ha tenido que afrontar el personal sustituto con jornadas incompletas. Por no hablar de la dejación de funciones por parte de la Consejería de Educación en materia de gestión de Covid asumida por el personal de los centros educativos

Mención aparte merece el tiempo dedicado a otras áreas, que para eso es el Delegado de “todo” lo de la Junta de Castilla y León. Llamativos los apenas dos minutos que dedicó a la cultura y el deporte. Una cultura que parece solo importa cuando está vinculada al turismo y a la hostelería.

En definitiva pudiera haber parecido rutinaria la comparecencia del Delegado o que pasara desapercibida con la resaca electoral madrileña, pero fue esclarecedora para algunos hechos y para conocer las intenciones futuras de la Junta con respecto a nuestra provincia. Porque Madrid no es España, ni Valladolid es Castilla y León y en Segovia siguen no pasando cosas.