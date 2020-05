El virus que quiso cerrar Benidorm

Esto empieza a ponerse feo. Llueven las (falsas) multas, se montan caceroladas de protesta, autonomías que amenazan con romper la baraja… Cada vez son menos los que aplauden en el balcón. Conforme baja el saldo en las libretas de ahorro suben los que discrepan por tanto confinamiento. Sesenta días ya.

Pero hay algo que no debemos perder de vista. ¿Por qué el covid19 ha pegado tanto en España? Respuesta: Porque somos el país del mogollón. Nos gusta el mogollón.

Cuentan que a suecos, holandeses y escandinavos en general les basta y les sobra con que el gobierno les diga, ojo, no montéis cirios, nada de mogollones. No necesitan estados de alarma ni cansinos presidentes sermoneando en la tele tres horas seguidas. Si a los suecos se les dice que por su salud deben separarse un par de metros en espacios públicos, lo hacen. Sin problema. No se mezclen con los vecinos (¿qué vecinos?). Al curro van en bici. Si el metro va lleno, aguardan al siguiente. Puestos a comprar en el Lidl, no se plantan el sábado de 12 a 14 a bañarse en microbios. Allí nadie llega a casa todo orgulloso y dice, qué suerte, me he colado en la farmacia y he dado tanto la brasa que he conseguido Ibuprofeno sin receta… No se les ocurre montar un desfile de moros y cristianos en pleno confinamiento, ni corridas taurinas, ni sesiones masivas de zumba, ni quedar cincuenta para ir en bicicleta… ¿Hacen el tontolaba? Sí, también, pero a la sueca… Sin mogollón.