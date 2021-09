Desde hace un tiempo vemos como crecen los verificadores de información que se encargan de comprobar que los datos y afirmaciones que se hacen en distintos medios de difusión sean ciertos. Se han manifestado como una de las mejores armas para contrarrestar la denominadas “fake- news” (noticias falsas) que día sí y día también, por desgracia, son distribuidas por distintos medios, principalmente redes sociales, y que traen graves consecuencias, véase lo que ocurrió con el Brexit.

El presidente de la Junta de Castilla y León concedió su primera entrevista de este inicio del curso político el pasado lunes a la televisión autónomica, donde abordó diferentes cuestiones que son necesarias que se sometan al verificador o a un análisis más profundo. Una entrevista que visto el sainete que se formó los días posteriores ante la futura reforma de la Atención Primaria y que produjo una profunda grieta en el Gobierno de Coalición entre Ciudadanos y PP ha tenido un más que evidente cariz preelectoral.

Empezaba la entrevista con una pregunta de esas que intentan destensar la “conversación”, donde el presidente descubrió sus preferencias veraniegas “soy de sombra y de sombrilla” decía. Vista su actuación durante el año de pandemia bien podría aplicarse también a su vida política, ya que este tiempo la “sombra” ha sido el lugar escogido por Alfonso Fernández Mañueco que nunca ha querido disputar el ego descomunal del vicepresidente Igea. Una estrategia que parece haberle funcionado ya que las encuestas le han situado con una buena valoración.

Durante algo más de 50 minutos se trataron diferentes asuntos desde el incendio de Navalacruz, la economía de nuestra Comunidad, Sanidad hasta la situación interna del PP.

En referencia a lo ocurrido con el incendio en Ávila insistió en el “esfuerzo” de la Junta junto con las diputaciones para la creación de parques comarcarles, eso sí con la necesaria cooperación de los Fondos Europeos. Hace dos semanas ya hablamos que hasta que no ha sucedido la tragedia , la Junta de Castilla y León no se ha puesto manos a la obra. Estaba avisada de las consecuencias que tenía el nuevo plan de extinción y prevención y que aprobó de manera unilateral, un plan que contó con la oposición frontal de los profesionales de extinción de incendios que ya habían denunciado la insuficiencia de recursos humanos y económicos.

La economía ocupó buena parte del tiempo. Sobre todo dos cuestiones: el paro y los futuros presupuestos de la Comunidad. Castilla y León fue una de la pocas Comunidades Autónomas en las que según los últimos datos del paro había aumentado el número de personas en esta situación . El presidente argumentó que sí pero que con respecto a la interanual, es decir a 2020 año Covid, el número había disminuido. Es cierto que estamos en plena recuperación económica de una crisis social y económica pero todavía las cifras quedan muy alejadas de las de 2019. Quizá sea porque nuestra Comunidad está absolutamente orientada hacia el sector servicios uno de los sectores más golpeados y donde las cifras de paro son más altas.

Preguntado por futuros recortes en los próximos Presupuestos de la Comunidad ni sí ni no. Dos cuestiones pedía el presidente y no con respecto a su gestión si no al Gobierno de España: que se le prolongara el aumento del objetivo de déficit para tener más capacidad de endeudamiento y un fondo de 1.000 millones para poder seguir “invirtiendo” en los servicios públicos. Llamativas estas peticiones teniendo en cuenta que según datos del ministerio de Hacienda, Castilla y León cerró el año 2020 con superávit, en concreto con alrededor de 24 millones de euros de más. Es decir en plena crisis sanitaria y social y con el aumento de déficit permitido por el Gobierno Central, nuestra Comunidad dejó de gastar y usar las medidas que le había proporcionado el Gobierno Central.

Como no podía ser de otra manera también se habló de covid. “No puedo dejar de felicitarme por el descenso” decía, como si la ciudadanía no fuera responsable de ese descenso ya que a pesar de esa minoría irresponsable existe una gran mayoría que si toma las medidas necesarias para evitar los contagios.

Entre repaso de medidas y justificaciones de si hemos sido de las Comunidades más restrictivas o no una pregunta ¿Por qué hemos sido uno de los territorios más afectado por el covid?. La respuesta no derivaba ninguna sorpresa, población mayor. Tampoco lo fue escuchar de nuevo el mantra sobre las competencias en servicios sociales del Gobierno central en relación a lo ocurrido en las residencias, con el ex ministro Illa y el ex vicepresidente Pablo Iglesias como máximos responsables. Quizá olvidó lo que ponía en el BOE o lee dónde venían as circulares que han sido publicadas sobre el no traspaso de enfermos de las residencias a hospitales, pero sobre todo obvió, que como se ha publicado, la Junta de Castilla y León envió un email el 19 de mayo de 2020 a un equipo de verificación en el que se leía textual que “durante el Estado de Alarma las competencias siguen siendo de la Comunidad Autónoma, aunque deben ajustarse a los criterios sanitarios y epidemiológicos dictados por el Ejecutivo Central”.

Llegados a este punto surgió el “unicornio” como ha definido Igea al plan de reestructuración de Atención Primaria, denominado así por su aparente inexistencia. Un plan que el presidente también negó que existiera, como negó el cierre de consultorios. Este plan que dicen no existir fue presentado en Segovia ante el Consejo de Salud por el Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia Jorge Elízaga el 1 de julio de 2021. Como se lee en la nota de prensa emitida por la propia Junta de Castilla y León fue él quien explicó que en esta reestructuración las vacantes por jubilación irían a la bolsa de médicos de área y que a su vez las tarjetas sanitarias adscritas a dichas plazas vacantes se redistribuirían entre los profesionales médicos de la zona de salud. Recientemente en una entrevista el pasado fin de semana reconoció el futuro cierre de tres consultorios en nuestra provincia: Santa María la Real de Nieva, Turégano y Aguilafuente y aunque confirmó que el documento definitivo no estaba cerrado porque se estaba negociando todavía el reparto de tarjetas en ciertas zonas esperaba que para octubre ya estuviera cerrado. Para “no haber plan” parece que éste iba bien avanzado.

Con referente a la situación interna del partido y al liderazgo de Pablo Casado no hubo grandes titulares que pusieran en un compromiso al “jefe” pero sí aprovechó el momento para tirar de argumentario y arremeter contra el Gobierno Central en uno de los temas de actualidad (o no) de la semana: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “En el PP hemos defendido siempre que los jueces elijan el gobierno de los jueces” dijo el presidente, como si no hubieran gobernado con mayoría absoluta y hubieran tenido oportunidad de reformar la ley. O como si nos hubiéramos olvidado de la filtración de aquel mensaje del ex senador designado por Castilla y León y ahora “trabajando” en presidencia para el mismísimo Mañueco, Ignacio Cosidó, para “controlar desde atrás la Sala Segunda”.

Y como todo no iba a ser malo una cosa por la que felicitar al Gobierno de la Junta y que sí mencionó al final de la entrevista: Castilla y León como territorio de acogida para esas personas que huyendo de Afganistán, y aquí coincido con él, vienen en “circunstancias dramáticas y difíciles”.