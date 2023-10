4 Comments

Será un David contra Goliat y un día histórico para el CF Turégano, que tras ganar al Santurtzi en la ronda previa obtuvo el derecho de medirse a todo un primera en la primera ronda de la Copa del Rey. Lo hará contra el Celta de Iago Aspas, todo un histórico del fútbol español. Fue precisamente un jugador del Turégano, Juan Núñez (en la imagen), el que extraía la bola de su equipo y lo emparejaba con los gallegos en el sorteo celebrado en la mañana de 17 de octubre en la Federación de Fútbol.

En declaraciones a Radio Segovia, el presidente del CF Turégano, Luis Peromingo, explicaba que todavía no hay fechas concretas para el partido, si bien este se jugará en el puente de Difuntos, entre octubre y noviembre. En cuanto al campo, y ante la imposibilidad de hacerlo en la cancha del Turégano debido a la deficiencia de iluminación, todo indica que será en el municipal de La Albuera, en Segovia capital, partido que será televisado.

Mucha expectación había en la localidad segoviana, la más pequeña en cuanto a población (978 habitantes) de los clubs del sorteo, por conocer a su particular Goliat. En el pueblo se prefería al Atletic de Bilbao, un club con muchas vinculaciones con Segovia, no en vano la capital vasca fue uno de los centros de la emigración rural castellana en los 60 y 70, pero el Celta, que también tiene una de las aficiones más abnegadas del fútbol español, es todo un premio para los segovianos. Hay cuatro categorías de diferencia entre Primera y Preferente, pero no sería la primera vez que un grande sale trasquilado ante equipos de aficionados.