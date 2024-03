El segoviano Hens, profeta en su tierra

Poco más de una semana después de hacer vibrar al público del WiZink Center de Madrid, el segoviano Hens tratará de ser profeta en casa con un doblete en el Teatro Juan Bravo, a cuyas tablas subirá en las noches de mañana viernes, 8 de marzo, y el sábado 9 para coger fuerzas para el tramo final de su gira ‘No me odio tanto’.

A partir de las 21:00 horas en ambos días, los seguidores del exlíder del grupo Go Roneo que se den cita en el Teatro, tanto procedentes de Segovia como de otras provincias, tendrán la oportunidad de cantar a voz en grito las estrofas y estribillos de las canciones más populares del artista. Acompañándole así en dos conciertos que prometen ser especiales y que plegarán las butacas de la sala para poder saltar y cantar al ritmo de ‘Cuenta conmigo’, ‘Todo cambió’, ‘Alguien pa ti’ o ‘Ya no me enamoro’, los fans de Hens harán repaso de su segundo disco en solitario, ‘No me odio tanto’, que vio la luz hace aproximadamente un año.

La gira, que concluirá en Donosti en el mes de abril, dio inicio a finales de octubre en Burgos y Santander y, desde entonces, Hens no ha parado de llevar los temas de su segundo trabajo discográfico, y también muchos de los que formaron parte de ‘Hensito’, su debut en solitario, por salas de todo el mapa nacional como la Apolo de Barcelona, la Capitol de Santiago o la Santana 27 Gold de Bilbao.

Por un precio único de 23 euros la entrada, disponible en taquilla y Tickentradas, sus seguidores podrán verlo actuar en el Teatro Juan Bravo, donde se espera que, con temas en cuyas letras no evita los conflictos laborales, amorosos o sociales de su generación, demuestre, una vez más, encontrarse entre los mejores herederos del sonido rock nacional de comienzos del siglo veintiuno y de aquellos grupos y artistas que marcaron una época, como El Canto del Loco, Despistaos o Melendi; algunos de los cuales han compartido temas y versiones con el segoviano.