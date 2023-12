10 Comments

No sé si será por el buen tiempo (ya sabéis que cero grados, para un segoviano, ni frío ni calor) o la Navidad en la capital se ha tornado algo insípida… deslucida más bien. Quizás sea también por la perorata municipal que llevamos meses padeciendo. Si no es por uno, es por otro, y esto para los segovianos de a pie, nos va desgastando la moral.

La navidad ya fue tema de debate en las pasadas elecciones de mayo, donde el por entonces aún Delegado Territorial de la Junta, José Mazarías ya avisaba que esto iba a cambiar. En su discurso, explicaba que lo crucial era “ofrecer actividades del siglo XXI y dejarnos de casetas de feria y otras ocurrencias”. Lo de otras ocurrencias a día de hoy, aún no sé a que se refiere. Lo de las casetas de feria, a mi parecer, siguen siendo parte del mobiliario de este año en el Paseo de la Navidad.

Tras un verano de adaptación al consistorio, Mazarías ya se presentaba en rueda de prensa en septiembre recordando a los segovianos que la Navidad iba a ser muy diferente en la capital. La oktorbesfest, su conejillo de indias. Actividades y casetas en el Paseo del Salón en una época del año en la que las temperaturas y el veranillo de San Miguel hacían su tradicional acto de presencia. Maza ya tenía su producto estrella y el Paseo del Salón se iba a convertir en el epicentro de la fiesta navideña. Nada podía salir mal.

Se las prometía muy felices el alcalde cuando el PSOE en octubre, cumpliendo con su rigor en la oposición, puso la primera piedra. ¿Si las actividades se trasladan al Salón, no tendría que ser accesible? Y aquí surgieron debates de que si se debía construir el ascensor de San Millán, que sí la Calle La Luna debería tener unas rampas acordes al lugar… que casi mejor en la Puerta del Sol… el caso que finalmente hemos llegado a diciembre y la casa sin barrer. Accesibilidad desde el Centro Comercial Almuzara y aquí paz y después gloria. Ya se apañará después. La picaresca sego-española.

Clara Martín y los suyos no podían dejar pasar la liebre en movimiento y siguieron hostigando con sus razonamientos la concordancia Mazarías-Paseo del Salón. Los socialistas, explicaron en nota de prensa los gastos que asumiría el consistorio dos días antes de que el alcalde narrara estos hechos en rueda de prensa oficial. El hecho, no gustó nada a Mazarías que acusó al Grupo socialista de deslealtad institucional. Trending topic durante esos días en la ciudad patrimonio.

Y en noviembre Mazarías no tuvo más remedio que salir a torear la situación y finalmente, admitir la cuantía de la celebración navideña. Cerca de 300.000€ entre flautas, pitos y luces. Hay quienes pueden pensar que es un despilfarro de dinero. Quizás otros dirán: ¿Por qué no externalizar estos servicios y que el consistorio no asuma este costo? Ahí lanzo piedra.

Mi humilde opinión: al César, lo que es del César. Si votas es para dejar gobernar, y esto es lo que han votado los segovianos democráticamente. Mazarías quería una Navidad diferente, y no sé si para bien o para mal, pero es algo que está logrando. Lo que ya no sé es si es a costa de sus ‘santiiisimoss co**jones’ como decía Juan Diego, o de opiniones contrastadas con los vecinos de la ciudad… Quién sabe…

Y por si todo esto fuera poco, a Mazarías le crecen los enanos. No ha llovido en todo el mes, y a una semana de inaugurar su tan ansiado Maravilloso Paseo de la Navidad, cae un aguacero que convierte el Salón en un cenagal y por las mismas causas, el parking disuasorio frente a Urbanismo no puede terminarse para el puente. Disculpadme, pero, joder, cuando te hablan de gobernar, te mencionan la firma de cheques, las subidas de sueldo, los coches y las reuniones, pero no te dicen nada de La Ley de Murphy. Un poco cenizo sí que es nuestro alcalde.

Pero esperad, que esto no es todo amigos, que resulta que la misma noche que se inaugura el Salón sustraen una letra del mobiliario navideño, que más tarde, devuelven los ladronzuelos. Un pequeño milagro para Mazarías que se torna pesadilla cuando en menos de cinco días han hurtado en tres casetas de comerciantes. ¡Delante de las narices de los seguratas! ¿Y el Ayuntamiento que dice? Pues que la culpa es de la Empresa de Seguridad contratada que no está haciendo bien su papel. Yo para solucionarlo, tiraría de la Academia de Artillería, que están muy agusticos en el cuartel y así les damos algo que proteger. Más pronto que tarde por favor, que esto se ha convertido en el Bronx de New York. Ver para creer.

La oposición

Y ya que tiramos de frases célebres, como diría un grande entre grandes, la Navidad no es cosa menor, o dicho de otro modo, es cosa mayor y la oposición ha logrado alimentar el debate y aprovechar la oportunidad para lanzarse a la yugular del equipo de Gobierno. Es el caso de, por ejemplo, IU, que salió en defensa de la sostenibilidad ambiental negativa que podrían tener las actividades en el Paseo del Salón. Segovia en Marcha, por su parte, cuestionó todo lo relativo a Mazarías al más puro estilo “cogito ergo sum” navideño… Y el PSOE acusando de que la churrería que han instalado debajo de la Iglesia de San Martín no es sensible con el patrimonio; y Vox... ¿Vox? Que se conmemore la coronación de Isabel la Católica. Como veis, its very difficult todo esto.

El que avisa no es traidor

En resumen, que este año la Navidad pasa por el Salón, a quién le guste, bien, y a quien no, también. Y no nos vamos a engañar… el programa navideño de este año… pichí pichá, pero es que los mortales tampoco sabemos exactamente qué debe tener un cartel de Navidad para que sea espectacular. ¿Quizás un concierto de Extremoduro con el Alcázar a sus espaldas? Decidme si eso no habría sido alucinante. Ahí sí que habrían estado de acuerdo todos los segovianos para una modificación presupuestaria como con Blanca de Silos.

Por cierto, si tengo clara una cosa. El que avisa, no es traidor, y Mazarías ya lo vino diciendo en campaña electoral. Aquí iban a cambiar muchas cosas (de lugar). El que promete, ha de cumplir. Ética política.