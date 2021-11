4 Comments

Como era de prever, las explicaciones vertida por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, sobre la participación de dos diputados provinciales en una línea de ayudas de Prodestur, no han convencido para nada al PSOE, que el 15 de noviembre comparecía con todos sus 10 diputados en comandita para considerar insatisfactorias las explicaciones dadas y seguir exigiendo la “depuración de responsabilidades” por parte del presidente. Ahí lo deja el PSOE, que sin embargo no habla ya de dimisiones, y vuelve a pedir que el vicepresidente, José María Bravo (que solicitó la ayuda bien que le fue denegada), se retracte públicamente por insultar a los socialistas tildándoles de “jetas” por jugar con la honestidad de los diputados populares.

En realidad, pocas novedades hay en el planteamiento del PSOE respecto a las de su primera valoración del caso. La única salvedad acaso sea la escenificación de la misma, con todos los diputados compartiendo foto y minimizando los rumores de “fractura interna“, que para De Vicente sería una de las razones de esta polémica, una suerte de cortina de humo.

Para el portavoz socialista, Máximo San Macario, “Miguel Ángel de Vicente ha pretendido cerrar en falso esta grave irregularidad de dos de sus diputados mediante evasivas y tergiversaciones y no es capaz de dar una explicación veraz, contundente y creíble sobre la irregularidad cometida por José María Bravo y César Buquerín”. En su declaración, el presidente se abonó a la teoría de que la solicitud de las ayudas respondía a una descoordinación entre las gestorías y los diputados-empresarios implicados, dio por bueno que ninguno de los dos sabía nada de la solicitudes, y en el caso de Buquerín, tampoco de la concesión, estimando que los apenas 1.300€ de la misma dan plena credibilidad a que todo se trata de un error resuelto con la devolución de la ayuda cobrada.

Para San Macario, los intentos de tergiversación esgrimidos por de Vicente “únicamente evidencian que no hay justificación alguna para nada de lo ocurrido. Recuerdan los socialistas que, como el resto de asuntos de la comisión de Gobierno, la resolución (el centenar de empresas beneficiadas por la ayuda) se comunican de manera inmediata a todos los diputados.

“¿Qué ocurrió en esa Junta de Gobierno? ¿Ninguno de los 9 diputados populares que la forman y asistieron a la misma, más la señora Otero, de Ciudadanos que asistió como invitada, se leyó la resolución y ninguno de ellos fue capaz de decir nada sobre la concesión de la ayuda al señor Buquerín?”, se pregunta San Macario. “Una de dos, o asisten a la Junta de Gobierno como mero trámite, un estar por estar sin prestar atención a lo que allí se trata, faltando así gravemente a sus responsabilidades y no dándose cuenta de la irregularidad; o prestando atención a lo que allí se les informó y descubriendo la irregularidad permanecieron callados sin tomar ninguna medida, lo cual es aún más grave”.

Pillado con las manos en la masa

Denuncia también que o bien Buquerín manifiesta un nulo interés por los asuntos que gestionan sus compañeros en ese equipo de gobierno al no leerse ni siquiera algo en lo que se citaba una de sus empresas, o bien que “¿Y si la leyó no reconoció el nombre de su propio establecimiento entre los beneficiarios, o se lo calló hasta que el 8 de noviembre el Grupo Socialista sacó a la luz su irregularidad y no tuvo por menos que renunciar cuando le “pillamos con las manos en la masa?”.

“Sea honesto, señor Buquerín, sea honesto, señor de Vicente: porque la renuncia a la subvención no se registró hasta que desde el Grupo Socialista denunciamos públicamente la irregularidad”, subraya San Macario, señalando que “la sucesión de los hechos es clara y no admite dudas: nosotros denunciamos los hechos, sólo entonces el señor Buquerín registra la renuncia y después se convoca una rueda de prensa urgente para poner a la señora Rodríguez a los pies de los caballos y al señor Bravo a insultar”.

Los socialistas concluyen apelando a De Vicente a dar explicaciones “de verdad” y asumir responsabilidades “si el presidente quiere seguir manteniendo su credibilidad”. Además, piden que Bravo se retracte públicamente de sus insultos.