El primer año de la facultad de políticas aprendes a hacer malabares con bolas, palabras y cifras y también la diferencia entre representatividad y gobernabilidad. Las elecciones sirven para que votes al partido y candidato preferido y la gobernabilidad para que los electos se pongan de acuerdo para gestionar los recursos públicos. No tiene por qué coincidir. Este difícil equilibrio se busca a través del sistema electoral y disgusta a todos porque tiene efectos secundarios. Como que el voto en Segovia valga cuatro veces más que en Madrid, que casi dos millones de papeletas se queden sin escaño, que los animales del PACMA tengan más partidarios que los de BILDU, pero ningún diputado y que la presión de Puigdemont valga más que la de Feijóo, aunque el PP tenga veinte veces más votantes. Óscar Puente, lista más votada y oposición de Valladolid, lo explicó como el tacto con que se explican las cosas en la puerta de unos billares. De ganador a ganador.

El primer año en cualquier partido te enseñan que la verdadera patria es el partido y que su amor se mide en votos y que otras patrias vecinas son compañeros de viaje para usar en el objetivo de la independencia partidista. Estas enseñanzas son fundamentales para no enfadarnos entre nosotros este otoño caliente y no quedarnos con lo de que la izquierda no da una a derechas y la derecha no tiene mano izquierda. La definición de “patriota” dice que es “la persona que ama, trabaja y se arriesga por su patria”.

Me llama la atención la tercera acción y me sugiere presentar algunos escenarios patrióticos. ¿Qué pasaría si Sánchez dijera que no va a someterse al chantaje “indepe”, que el socialismo es igualdad y que pide una amplia mayoría electoral para no depender de los nacionalismos, ya sean español o regionalista? ¿Se lo preguntamos a Tezanos y a Michavila a ver que dicen? ¿Qué pasaría si el PP cede siete (o 17) diputados para quitar fuerza negociadora a los secesionistas por el convencimiento genuino de que España no se puede arrodillar delante de sus enemigos? Alguien me responderá que los ceda Sánchez, pero es que él va primero en lo de gobernabilidad y pedir a Sánchez que se aparte es lo mismo que pedirle a Topuria que se esté quieto en un combate. ¿Mejoraría la convivencia, que es lo único en lo que puede apostar ahora el PP?

¿Qué pasaría si el il·luminat dijera que Cataluña no se vende, que no tiene precio, que no renuncia a su única idea patriótica, que es la vía unilateral y revolucionaria, y que no está dispuesto a que Sánchez le meta en la noria de las mesas de las negociaciones, el tinder de las patrias, aunque le deje volver fuera del maletero Skoda ¿A cuánto tienes la patria catalana, neng? Pues medio billón de deuda histórica y por un 3% más te llevas a Pujol y a Valtónyc de regalo. Ese letrista que hace que Melendi parezca Garcilaso.

En todas las negociaciones patrióticas hay un momento en que las banderas se convierten en bandejas y carteras, y las palabras empiezan a fluctuar. La amnistía la tengo a 30% a favor, a 50% la des judicialización de la política (como si existiera política sin leyes) y a 80% a favor de la generosidad de lo público. Malabares. Las negociaciones patrióticas empiezan siempre por una etapa dorada, en la que se ejerce el control sobre la partida, siendo consciente de lo que se gana o pierde. Y Sánchez ha ganado más convivencia en Cataluña. Si ganas, pasas a la etapa de desesperación en la que la negociación es una vía de escape a las obligaciones. Termina con la fase de la adicción en la que empieza a negociar cosas importantes, incluso personales sabiendo que pierdes mucho más de lo que ganas. Pierdes hasta las ganas. Porque nadie gana siempre. Ni Nadal. Y te enfadas con los árbitros europeos y los jueces y te levantas con “fascitis patrial” y con la lección de que unos pocos no representan la patria de todos. Sea lo que sea lo que celebremos este jueves.