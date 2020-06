El PP se pregunta dónde están las empresas que iban a llenar el Cat

El PP en el Ayuntamiento de Segovia ha vuelto a denunciar la falta de definición del Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE). Los populares muestran se pregunta donde están las 10 empresas que hace año y medio fueron presentadas por la alcaldesa, Clara Luquero, como inminentes ocupantes del primer edificio del CAT. “Puede que el CIDE esté a falta de unos rematitos, pero lo que está claro es que siguen sin saber qué van a hacer con este edificio que ha costado casi 17 millones de euros y que es un claro ejemplo de falta de eficacia en la gestión”, critica Pablo Pérez, portavoz del PP.

Para el PP son de lamentar los constantes incumplimientos de los plazos y las continuas promesas dadas por la regidora segoviana sobre la puesta en marcha del CIDE. “Hace un año aseguraron que en el verano pasado iban a estar los primeros inquilinos y a día de hoy, la alcaldesa no es capaz de confirmar el nombre de ninguna empresa”. Los populares insisten en que no se puede basar el futuro de este edificio en las buenas intenciones o en el interés mostrado por parte de algunas empresas y que lo que se necesita, de una vez por todas, son garantías y acuerdos firmados. “Estamos hablando de mucho dinero, 17 millones de euros, que se han ido a un único edificio que tenía que haber estado terminado hace casi 10 años, del que la alcaldesa no es capaz de concretar nada y que, en estos momentos, tiene un destino incierto”.

La formación de Pablo Pérez ve con buenos ojos el que cualquier persona pueda acercarse a ver, como dijo la propia alcaldesa, “lo que se ha construido con el dinero de los segovianos”, ya que así podrán comprobar “como es el único edificio construido de los 11 que iban a constituir el Centro de las Artes y la Tecnología, un macroproyecto que en su conjunto ha costado cerca de 28 millones de euros”, recuerdan los populares. Eso sí, esperan que el CIDE no se quede en eso únicamente, en un edificio para realizar visitas y exigen al gobierno de Clara Luquero que no pierdan la oportunidad de atraer empresas que ahora están buscando para instalarse lugares alejados de las grandes ciudades. “Tendrían que estar trabajando ya en ello desde hace semanas”, apunta el principal grupo de la oposición.

Los populares afirman que los segovianos no pueden seguir esperando a ver lo que pasa con este edificio que sólo este año, apuntan, se va a llevar de las arcas segovianas 1’5M€, el triple de lo que se va a destinar al Plan de pavimentación y asfaltado de la ciudad y de esa cantidad, se van a su mantenimiento 709.000€, casi 150.000€ más de lo que se va a invertir para pavimentar las calles. “Con ese dinero se podría haber llegado a muchos más barrios o haber puesto en marcha más ayudas para paliar los efectos del covid19. Esperamos que el gobierno de Clara Luquero esté trabajando para que el esfuerzo de los segovianos haya merecido la pena, porque el CAT lleva años condicionando las inversiones y la gestión de la ciudad, se han dejado de atender muchas necesidades y todavía queda mucho por hacer en nuestros barrios”.

Nota de prensa facilitada por el PP del Ayuntamiento de Segovia