El PP insta a Luquero a admitir “que no sabe qué hacer con el Cat”

La constatación de la marcha de la empresa Next Lab & New Media S.L. de las oficinas que le cedía el Ayuntamiento en el macro del proyecto del Cat ha hecho que el portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo Pérez, vuelva a acusar al Gobierno de Clara Luquero de “engañar” a los ciudadanos con el macroproyecto del Cat y su futuro. “La alcaldesa siempre ha presentado esta productora como el ejemplo de que el CAT traería empleo y el asentamiento de empresas digitales y modernas en nuestra ciudad y ahora reconocen que Segovia no está preparada para ofrecer lo que necesitan, asumiendo con naturalidad que acaben marchándose” afirma.

La empresa audiovisual dedicada a la posproducción digital ocupaba parte de las instalaciones municipales del camino de La Presa en el barrio de San Lorenzo, planteadas hace años como el paso previo a la ocupación de los diferentes edificios que irían construyéndose y dando forma al Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).

Como informó acueducto2.com, en la última reunión de la Junta de Gobierno Local se supo que la empresa abandonó las oficinas de Segovia en febrero pasado, aunque esta situación no se ha explicado hasta ahora. Para Pérez, los constantes retrasos en la terminación del edificio y las promesas reiteradamente incumplidas de inauguración inminente, “lejos de atraer proyectos importantes, su incapacidad para ponerlo en marcha está consiguiendo todo lo contrario, que las empresas acaben por marcharse”.

Sin contratos a la vista

El popular insistió en lo endeble del proyecto del Cat y asegura que “Si la inauguración del edificio CIDE es inminente ya tendría que haber contratos firmados, empresas dispuestas a comenzar su actividad desde el día siguiente a su apertura. Lo más triste es que no nos lo creemos, no podemos confiar en la palabra de la alcaldesa respecto al CAT”. En este sentido, los populares recuerdan que “las últimas fechas dadas por Clara Luquero para la inauguración del edificio han sido julio de 2019, septiembre del mismo año y después enero de 2020. A día de hoy sigue sin cortar la ansiada cinta”.

Desde el grupo popular piden transparencia al equipo de Gobierno municipal para explicar en qué situación concreta se encuentra el proyecto, la previsión de ocupación actual y los costes de mantenimiento futuros que se prevén muy elevados. “Según nuestros cálculos y en el caso más optimista, hablando no de 8 sino de 15 empresas en el CIDE, el Ayuntamiento obtendría 22.500 euros anuales; el resto del coste de mantenimiento se situará cerca de los 400.000 euros y tendrá que ser asumido por el propio Consistorio, un dinero que saldría nuevamente de los segovianos y que se dejaría de invertir en los barrios”.