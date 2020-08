11 Comments

La empresa Next Lab & New Media S.L., la joya de la corona de las empresas que trabajan en las instalaciones del Cat en San Lorenzo y una de las ocho empresas que el Ayuntamiento presentó en diciembre de 2018 como interesadas en instalarse en el edificio Cide del Cat se marcha de Segovia. En realidad lo hizo en el mes de febrero, aunque su ausencia no ha trascendido hasta el pasado jueves, cuando la Junta de Gobierno Local aceptó la resolución del contrato de cesión de las oficinas que utilizaban “por desistimiento del contratista”.

La firma, que en los últimos años se ha granjeado un importante prestigio en el ámbito de la postproducción digital en películas y vídeos de animación —de hecho, puede presumir de haber participado en una película con Goya: Tadeo Jones 2, además de otros éxitos de taquilla— fue una de las primeras empresas en vincularse al Cat hace ya más de una década. El trato era sencillo: el Ayuntamiento proporcionaba espacios de trabajo y hardware y a cambio, la apuesta de la ciudad por las tecnologías digitales adquiría dimensión nacional. Eso sin olvidar el empleo: llegó a tener una treintena de contratados.

Claro, que en los últimos 11 años la ciudad ha evolucionado poco o nada en ese campo —ni tiene nuevas empresas, ni dispone del edificio Cide— mientras que Next Lab ha experimentado un notable crecimiento y multiplicado su actividad, así que “en este momento tienen prácticamente toda su actividad en Madrid y no necesitan estar ubicados aquí”, según la lacónica explicación sobre los motivos de la marcha de la empresa servida a los periodistas por el alcalde accidental, Jesús García.

Si a Next Lab no le hace falta ya una pequeña oficina en San Lorenzo, todo indica que no necesitará tampoco espacio alguno en el edificio Cide del Cat, cuando por fin concluyan las obras, que por otra parte continúan en su eterna situación de prórroga.

Los representantes de Next lab Paramotion participaron en aquel acto de diciembre de 2018 en el que el Gobierno socialista trataba de mostrar solidez en cuanto al proyecto del edificio del Cat. Entonces se presentaron a la ciudad las ocho empresas que teóricamente estaban interesadas en ese momento en ocupar el singular edificio de la carretera de Madrid —la calle se llama en realidad Campos de Castilla— y de las que se esperaba que ejercieran como motor para la puesta en marcha del proyecto del Cide como polo de empleo y desarrollo tecnológico.

Ahora se ha sabido que la posproductora cinematográfica se desvinculó de Segovia por voluntad propia el 29 de febrero sin que aparentemente tengan pensado regresar.