El PP en el Ayuntamiento ha calificado de “nuevo ejemplo de falta de previsión ”, la situación en torno al aparcamiento de la Estación de Autobuses, cuyo cierre está anunciado para la próxima semana y los ediles populares aseguran no entender “por qué el gobierno municipal de PSOE e IU, no ha sido capaz de dar ninguna solución a los abonados, algunos de ellos desde hace más de dos décadas, y tampoco a quienes diariamente dejaban allí sus vehículos”.

Para el principal grupo de la oposición, el Gobierno local ha tenido tiempo de sobra “y no sólo porque hayan pasado tres meses desde que se debatiera en el pleno el posible modelo de gestión sino porque se sabía que el contrato con la concesionaria finalizaba en marzo”, mientras que lamentan que “el gobierno socialista no ha gestionado en plazo ni un solo contrato relacionado con un servicio público”. La formación acusa también de “dejadez” al equipo de Clara Luquero, situación que achacan a que “las cosas no sucedieran como ellos deseaban”.