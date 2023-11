El partido de Copa de la Sego bajo estricta vigilancia tras los altercados del domingo

En el próximo partido de Copa contra el Sestao River Club, la organización y el control están a cargo de los delegados federativos, quienes han establecido estrictos controles para la prensa, la zona de vestuarios y el terreno de juego.

Después de los incidentes ocurridos en el último encuentro con la UD San Fernando, la Junta Directiva ha optado por seguir los protocolos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol para los partidos de copa, así como aplicar medidas similares en los partidos de liga en La Albuera, con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes al estadio.

Se ha delimitado una “Zona de competición” que incluye el acceso a los vestuarios por la parte trasera de la tribuna, el túnel de vestuarios y la zona entre los banquillos. Esta área estará restringida solo para los miembros de los servicios del club y los integrantes de los equipos, hasta que todos los jugadores y el trío arbitral se retiren. Se prohíbe estrictamente el acceso al terreno de juego para realizar entrevistas o tomar fotografías hasta que los jugadores y árbitros se retiren. El fotógrafo del club coordinará la toma de fotos del once inicial.

Así mismo, las emisoras de radio que deseen realizar entrevistas al final del partido deberán descender por la escalera trasera de la tribuna y hacer las declaraciones fuera de la “Zona de competición,” nunca dentro de los límites del terreno de juego. Los medios de comunicación de Segovia recibirán credenciales para su identificación, y se solicitará la acreditación semanalmente en el grupo de prensa de WhatsApp para registrar a los medios que asistan a cada partido.

Se implementarán medidas para restringir el acceso a cualquier persona a través de la puerta que da acceso a la escalera entre la tribuna y el terreno de juego. Queda terminantemente prohibido el acceso desde la tribuna al campo por dicha escalera. Los directivos y jugadores que deseen acceder a los vestuarios después del partido deberán hacerlo por la parte trasera de la tribuna principal.

Tanto los miembros de los equipos visitantes como el personal del club contarán con nuevas acreditaciones para su identificación, y no se permitirá la presencia de personas no autorizadas en la “Zona de competición” durante el partido. Además, se asignarán asientos en la primera fila de la tribuna principal para los jugadores que no estén convocados de ambos equipos.

El club agradece de antemano la comprensión de todos ante estas nuevas medidas, que se espera que contribuyan a un mejor desarrollo de los partidos y mejoren la seguridad en general y está a disposición de los medios para colaborar y hacer compatible su labor con la seguridad de todas las personas presentes durante los partidos.