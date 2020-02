El fallo a los más vulnerables

Efectivamente, se ha fallado a los más vulnerables. Ha tenido que venir Philip Alston, relator de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, y ponernos los puntos sobre las íes, sacando los colores a España por las políticas que han venido beneficiando a empresas y personas más ricas creando una pobreza generalizada en colectivos vulnerables y denunciando la crisis de vivienda social que vive nuestro país.

Esta denuncia, se suma a los datos facilitados por el último informe de Save The Children con los perfiles familiares que tienen mayor vulnerabilidad a la pobreza y a la exclusión social.

Y todo esto unido a la publicación durante la última semana de las familias más ricas del país, que lejos de disminuir su patrimonio lo han aumentado considerablemente.

Las tres informaciones resumen a la perfección la situación que ha vivido nuestro país en los últimos años y la necesidad de aplicar políticas públicas de protección social que proteja a las familias más vulnerables.

Estas políticas tienen que ir dirigidas en primer lugar a un aumento del gasto en protección social. Según el relator de las Naciones Unidas, en 2017, España gastó dos puntos por debajo de la media europea, un 16% frente al 18%. Y este aumento tiene que ir acompañado de una oposición que no ponga el grito en el cielo, y que sea leal no con un gobierno, sino con la gente la que representa, les hayan votado o no.

Necesitamos menos defensa de fondos buitres extranjeros y más política responsable que elimine la exclusión en el acceso a la vivienda, 24% de la ciudadanía, según el último informe FOESSA, y mas de cuatro millones de personas viviendo en condiciones inadecuadas. Porque así sí seremos patriotas.

Y para poder aplicar todas estas políticas se necesita una progresividad fiscal. El propio relator ha indicado en su informe que en la actualidad no existe progresividad fiscal y que junto con el fraude y la evasión fiscal, no se ingresa lo suficiente para hacer frente a todas las políticas sociales que necesitamos. No en vano, muchos medios, alaban el pago impositivo de 6.000 millones de euros de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, y muy pocos denunciaban que esto implica tan solo el 6% de sus beneficios, mientras que una familia con ingresos medios afronta el 25% de gastos impositivos.

Sin duda hemos fallado a los vulnerables, pero estamos a tiempo de revertir la situación, si existe una alianza por parte de todos y todas que deje de mirar a Cataluña o Venezuela, y que se preocupe por lo que realmente crea un país, su gente.

A pesar de todo, lamentablemente, es más que probable que para algún ferviente seguidor de este blog, tanto el relator de las Naciones Unidas como Save The Children “no tengan ni pajolera idea de lo que hablan”.