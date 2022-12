5 Comments

La Junta de gobierno local del pasado jueves aprobó la certificación final de obras de la primera fase del carril bici, después de incluir un incremento de gasto de 7.447 euros, el equivalente al 3,30 por ciento respecto al presupuesto de adjudicación de obra.

Aunque la alcaldesa pasó rápido la lectura de este acuerdo en su comparecencia semanal ante los periodistas, el portavoz del Grupo popular, Pablo Pérez, ha achacado a la “falta de previsión” el incremento de los costes del proyecto que si bien reconoce que “la cantidad no es muy elevada”, apunta que “lo criticable son los motivos de ese aumento ya que el ejecutivo que dirige Clara Martín debía haber tenido en cuenta, desde un principio, aspectos como la adecuación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, la reubicación de los contenedores o la reposición de zonas verdes, entre otras cosas”. El líder popular también hace hincapié en que otro de los motivos del incremento de precio ha sido la solicitud de señales de reserva para reposiciones ya que se han instalado “placas no estandarizadas de muy difícil consecución en un futuro“.

Los populares también reclaman explicaciones respecto a otro olvido, como son los aparcamientos perdidos por la ejecución de esta primera fase del carril bici. Recuerdan en este sentido que el concejal de Obras insistió en que no se iban a perder aparcamientos, sino que se iban a reubicar pero “una vez finalizadas las obras no hemos visto que lo hayan hecho”, asegura Pérez, ademas de sentenciar que “el señor Merino pidió un voto de confianza, pero, a la vista de los hechos, está claro que este equipo de gobierno no es de fiar”.

El portavoz ha vuelto a mostrar su total rechazo a una obra que, a su juicio, “no es un carril bici, es una auténtica chapuza, una irresponsabilidad, que incluso fuerza en algunas zonas a incumplir la normativa y no cumple ni con la seguridad ni con la funcionalidad que debe tener una infraestructura de este tipo, lo que hace que su uso este siendo prácticamente nulo y eso que ya lleva varios meses en funcionamiento. Ver un segoviano utilizando este carril bici es producto de la casualidad o de la suerte”, ironiza.

Cortes en Nueva Segovia por el segundo carril bici

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que la próxima semana comenzarán las obras de asfaltado del itinerario ciclista en varios puntos del barrio de Nueva Segovia. La obra se enmarca en la segunda fase de la red de carriles bici, un proyecto que costará 330.000 euros.

Según la comunicación, los trabajos, en función de su avance, obligarán a suprimir temporalmente aparcamientos en algunos puntos de las calles Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Sexmo de Lozoya y Silverios. Se prohibirá también el aparcamiento en la calle Dámaso Alonso entre Vicente Aleixandre y el centro de estudios Felipe VI a ambos lados hasta la finalización de los trabajos.