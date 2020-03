Diario de la cuarentena: el capitán a posteriori

Tercer grado. Medio mundo está atrapado en una suerte de dictadura sanitaria, encerrado en casa con permiso para salir a trabajar, o sea, lo que viene siendo un tercer grado. Eso si eres “esencial”. Si eres “accidental”, entonces reclusión ordinaria. Con permiso para ir al economato y salir a la galería al recuento y protocolo. El establecido para el sábado 28 prescribía aplauso balconil a las 18 por los niños; a las 20:00 por los sanitarios, seguida de otra de apoyo a Amancio Ortega y otra de rechazo, para finalizar con cacerolada al gusto por la merma de las pensiones. Tanta vida balconera que uno procura hacer coincidir la vuelta del tajo con la ovación de las 20:00; mindundi que siempre he sido, da cierto subidón caminar por la calle desierta mientras en el balcón la gente aplaude a mi paso. Ni te digo cuando el vecino patriota me recibe con el himno de España… Hasta me entran ganas de comprarme un palio y una falsa laureada de San Fernando.

Rupert te necesito. Y no sé porqué se me viene a la cabeza Victoria Abril en un anuncio de los años 80. Victoria lucía despampanante pero en esto descubría algo en su cabellera y lanzaba un horrorizado gritito de socorro: “Ruphert te necesito”. Al punto comparecía el tal Rupert, peluquero de estrellas tal que Lola Flores y, en realidad, Ruperto de Tomelloso (Ciudad Real). En manos del manchego la ex-secretaria del Un, dos, tres, Responda otra vez salía más deslumbrante (si cabe). Si me acuerdo será porque andamos ya con unas pintas desastradas. Culazos considerables, cejas selváticas y pelarracos por todos lados al más puro estilo taleguero. Chándal tan omnipresente que esto empieza a parecerse a una película distópica con tintes entre Perros Callejeros y mitin venezolano. ¿Por cierto? ¿Qué será de ellos (de los venezolanos, digo)?

El justiciero de balcón. Quien más quien menos de entre los que estamos en tercer grado habrá padecido la extraña sensación de rasgueo de visillos cuando se sale la calle. Siluetas borrosas tras los cristales que, dirías, ocultan una mueca de desaprobación… No cabe duda de que la presente crisis servirá para comprender como funcionaba la Securitate rumana o la Stasi de Alemania del Este que según dicen tenía un considerable porcentaje de la población en nómina. Porque, señores, ¡ser de la Stasi mola!… ¿Quién no lleva un Torquemada en su interior, ávido de saltar a la palestra del Facebook a regañar en el grupo del pueblo al listillo que compra seis veces al día? Al que se saltó el aplauso del jueves (a saber qué estaría haciendo) o esos molestos niños que, incumpliendo las leyes, juegan en su terraza con los críos de la casa de al lado. O qué decir del placer de acusar públicamente a la vecina de aceptar incursiones de “un forastero” disfrazado de repartidor de Amazon y extrañamente parecido a su novio de Cantalejo (pese a la gorra). ¿Desde cuándo un repartidor se tira de las 10 de la noche a las 8 de la mañana para entregar paquetes? Aquí o todos calientes o patada a la estufa (fuera del horario infantil, pueden usar el más castizo “o la puta al río”, que en Acueducto2 somos gente de mundo).

A pedradas por El Espinar. Más refranes: arrieros somos, en el camino nos encontraremos. Son buenos días para la concordia vecinal. En los bloques se hace recuento y llueven ofertas a las abuelitas para bajarles la basura… En El Espinar y focos de segunda residencia hay sin embargo mal rollo entre el pata negra residente fijo, y el tunelero madrileño que ha venido a pasar la cuarentena. Dicen que en El Espinar ha habido hasta pedradas, que la policía local debe multiplicarse por broncas entre unos y otros. En este mentidero virtual en que se ha convertido el Facebook, continúan las polémicas de alto alcance metafísico sobre la espinariedad y la madrileñidad. Ejemplo, madrileño hijo de espinariega que alterna residencia en San Rafael y en Trescantos… A ese ¿dónde le metemos?… ¿Qué hacemos con esos híbridos ni chicha ni limoná de Los Ángeles de San Rafael? Propongo un fácil de test de Espinariedad consistente en cortar un tronco en altura al modo gabarrero (ellos) o baile de jota (ellas). Con el concejal poniendo nota. Al que cateé se le dará por madrileño.

Bricomacho. Por una vez y salud mediante, la fortuna me ha puesto del lado de los privilegiados. Vivo en una zona de viviendas unifamiliares con amplio jardín, aunque en mi caso mejor dejémoslo en solar y meadero de gatos. Por tener tengo hasta huerto (aunque nada que plantar) y por las mañanas me envuelve el honesto rumor de motosierras, radiales, segadoras, cortasetos… Los jardines están más currados que nunca. Es bricomacho, el héroe del mes. Pero ojo, cuidado. Que conozco uno que intentando mejorar el váter la ha preparado de tal calibre que tiene a la familia a dieta de evacuaciones y entrando al excusado mocho en mano y pinza en nariz. Otro va lloriqueando por el grupo de Whatsapp, luciendo todo tipo de manchurrones y medallas en un zarrapastroso batín, por si a alguno le sobra la lavadora pues la suya la reventó en el intento de consolidar el tambor. Por no hablar de que, estando como están los hospitales, es tiempo de cuidarse al máximo. Nada de afilar cuchillos jamoneros, ni experimentar con la radial nuevas formas de creación artística, ni ponerse a estas alturas a electrificar el chamizo. Prohibidos los ictus, infartos y piedras de riñón.

Capitán a posteriori. Pero si hay un superhéroe en boca de todos en estos días de lazareto es el Capitán a Posteriori. Parodia marvelita de South Park que a toro pasado nos dice cómo debimos hacer las cosas. Y cómo no se compraron más mascarillas, y porque si en Brunei tienen 3 UCIs por mil habitantes aquí solo una, cómo es el que se jugó el Madrid-Barça y se autorizó lo del 8M. Cómo no se tomaron medidas y se ampliaron los cementerios. Epidemiólogos por la universidad de Twitter, cuñado-virólogos enzarzados en cuántas mascarillas hay que gastar por día y en la correcta metodología para empapar el felpudo en lejía. Muchas cosas van a cambiar en adelante. Seguro que a partir de junio (esperemos), Jorge Javier enderezará su pecaminosa carrera con sesudos debates de microbiología… “Conchita, el Dr. Schweizer sostiene que la polimerasa combinada con priones de alta frecuencia merma la monosíntesis del telómero tumorificado… ¿Y el polígrafo dice?…” Seguro.