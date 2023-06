4 Comments

La celebración del Días del Orgullo LGTB en Segovia ha quedado marcado por el 15 aniversario de Segoentiende, la organización local que ha venido tirando del carro en la provincia por la normalización de los derechos del colectivo. “Desde aquellas ideas en la barra del bar Rubí, pasando por la formalización en el bar Saxo, hoy desaparecido, hemos ido dando voz y puesto caras a las personas LGTB que viven en Segovia y que buscan la igualdad real y efectiva en la sociedad”, explicaban en la lectura del manifiesto tras la manifestación que un año más trasladó la bandera arco iris del Azoguejo a la Plaza.

Un puñado de activistas de Segoentiende participaron en la marcha, acompañados entre otros, por las candidatas del PSOE Lirio Martín y Clara Martín o los concejales populares de la nueva corporación Azucena Suárez y Juan Carlos Monroy.

Segoentiende dedicaba la jornada a reivindicar la normalización de las familias LGTBI+ en un contexto, según los convocantes, donde “algunos sectores políticos y sociales se han encargado de ir retrasando, entorpeciendo y vilipendiar a las leyes que buscaban la igualdad y el reconocimiento de las personas LGTB. Todavía existen formularios en los centros educativos que no reconocen a las familias de dos padres o dos madres; a la hora de adoptar se ponen más trabas a las parejas no heterosexuales quedando descartadas para muchas parejas la posibilidad de la adopción internacional; nuestras familias no son reconocidas en demasiados países de la Unión Europea, lo que nos priva de derechos sobre los cónyuges y los hijos; en los libros de texto no se recoge la diversidad familiar, lo que fomenta en no pocas ocasiones motivos de burla que llegan al acoso y a las agresiones;

Es cierto que ha habido progresos en estos 15 años, como la comúnmente llamada Ley Trans que permite que las personas trans puedan iniciar los trámites de cambio de nombre y de género en los registros civiles y de ahí al DNI y demás documentos sin esperar dos años a la hormonación, la cual puede iniciar según los requisitos médicos de cada Comunidad Autónoma”.

No obstante, recordaba el presidente de la entidad Marcos Tarilonte, “aún quedan espacios para reivindicar la igualdad, ya que las personas LGTB aún son silenciadas, perseguidas, acosadas, humilladas y asesinadas en demasiados países tanto de Europa como de Asia, África y América, en donde los discursos de odio ganan terreno y han encontrado en las personas LGTB una justificación de los males del mundo. Por todas esas personas que no pueden ser ellas mismas, hoy celebramos estos momentos de reivindicación, de orgullo. Para que nuestra voz sea su voz y sus derechos sean los derechos humanos“.