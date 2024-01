Detenida una mujer por hurto de joyas en Hontanares

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a una mujer, tras una investigación iniciada por un delito de hurto cometido en interior de un domicilio a una persona mayor en la localidad de Hontanares de Eresma (Segovia).

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca de la Comandancia de Segovia, se inició el pasado mes de octubre, tras denuncia presentada por el perjudicado, quien aseguraba que le habían sustraído del interior de su domicilio joyas de oro y plata por un valor indeterminado.

La presunta autora del hurto, una mujer residente en la localidad de Portillo (Valladolid), de 37 años y origen rumano, estuvo varias semanas visitando a su víctima en la localidad de Hontanares de Eresma, con el pretexto de ofrecerse como personal de limpieza en hogares, y llegó a ganarse la confianza del hombre, hasta que finalmente le permitió acceder a su domicilio. Finalmente, y aprovechando un descuido del perjudicado, tras solicitar ir al baño, le sustrajo gran cantidad de joyas y se marchó de lugar y no volvió a contactar con la víctima.

La Guardia Civil de Segovia recomienda no abrir la puerta o portero automático a desconocidos, ni dejar entrar en casa a personas ajenas si no se identifican debidamente (técnicos de gas, personas realizando encuestas, etc.)