Cs advierte a una concejal de Cuéllar que “no puede decir lo que piensa” sobre los toros

Casi 300 personas, todo un récord incluso en la capital, siguieron por internet el pleno municipal de Cuéllar, el pasado 28 de mayo, en su momento de máxima audiencia, cuando se “trataba” la polémica suscitada a partir de la publicación de un tweet con referencias antitaurinas escrito hace más de un mes por la concejala de IU y miembro del equipo de Gobierno, Lucía Arranz.

El texto ya obligó al alcalde, Carlos Fraile, a defender la labor de la concejala pese a no compartir su contenido y ya este domingo, a IU de Cuéllar a emitir una nota de apoyo a su compañera. Entre medias, un comentario que en principio quedó restringido al discreto perfil de la edil en twitter pero que luego saltó a perfiles taurinos en los que adquirió mucha mayor dimensión y se produjeron reacciones en forma de oleadas de críticas e insultos gruesos contra Arranz y su familia. El texto de la polémica decía: “Los toros de lidia se extinguirían si no hubiese corridas. Mira, no sé, pero ahora que no hay corridas quizá se extingan los toreros antes”.

El debate en el pleno evidenció el peso que otorga parte de la ciudadanía a la fiesta de los toros en aquel municipio, tanto que el concejal de Ciudadanos, David de las Heras, llegó a espetar a la edil que en Cuéllar, los corporativos municipales “no podemos decir todo lo que pensamos”, a la vez que afirmaba que “hay que defender las fiestas [taurinas] del pueblo si o si. Se lleva en el cargo”.

Beligerante también, el portavoz del PP, Javier Hernanz, reprochó el comentario que ha originado la polémica por el que exigió que Arranz se retractara y reclamó al alcalde que exigiera su dimisión. Fraile no se inmutó, apuntó que, pese a no estar de acuerdo con su compañera defendía la libertad de expresión y advirtió que este asunto no logrará romper la cohesión del equipo de Gobierno ya que está “orgulloso del trabajo de la edil”.

Cierre de filas en IU de Cuéllar

Ya este 31 de mayo, ha sido IU de Cuéllar el último en posicionarse en esta discusión, también a través de un texto publicado en redes sociales, defendiendo el derecho de Arranz a expresar “su sentir antitaurino” y advirtiendo que estudian la posibilidad de denunciar los insultos sufridos por su compañera en las redes sociales “pues es intolerable que se insulte e intente amedrentar de esta forma a una persona”.

La formación lamenta la “campaña de acoso y derribo a la que está intentando someter la oposición en el Ayuntamiento hacia su persona por ser mujer, joven y suficientemente preparada” advirtiendo que “no van a abrir ninguna fisura en la coalición de Gobierno que dirige el Ayuntamiento de Cuéllar”, concluye el comunicado.