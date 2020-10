Hoy empiezo con una declaración sincera: Señor, señora, que usted me venga a hablar llevando la mascarilla por debajo de la nariz me pone muy, muy nervioso y es absolutamente ineficaz. Vístase bien o no se acerque, leche, que soy de riesgo.

Perdone, era por liberarme un poco, que hay cada uno… Bueno, no en todas partes. Mire la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias —reflexione sobre esa niña a las que todos escuchaban con atención decir que “casi tengo 15 años” y que cree que los jóvenes españoles son muy responsables— donde todo el mundo iba con su mascarilla bien calada, incluida “nuestra” Sheila Cremaschi, la del Hay. Si, he dicho “nuestra”, que estaba dándole un premio prestigioso nada menos que la princesa de España y como buen segoviano que soy me sumo al éxito y lo hago “nuestro”. Ya mañana, si eso, vuelvo a la crítica habitual a la guiri esta, por ejemplo para sugerir que explore ropas de colores más allá del negro a ver qué tal. ¿No?

Los Princesa de Asturias no son los Nobel pero se van pareciendo, que se impone el modelo sueco hasta en el cementerio donde este año entras y vas como en el IKEA: recorrido único y con pocas posibilidad de escape para que te veas obligado a pasar por todas las secciones y patios. Este año no hay forma de poderme escapar de dar la cabezada ante el nicho de la consuegra. Pues estamos bien. A ver si ponen atajos.

Uf, me da mucha pereza hablar de política pero no tengo más remedio, que el senador Maroto —que es portavoz del Grupo popular en el Senado— se ha venido a Segovia a explicar la propuesta popular parea renovar los jueces que es “como los trabajadores cuando eligen a sus delegados sindicales”. Vale, ya me lo explicará con detalle que comparar a los jueces con representantes sindicales me hace, cuando menos, forzar una mueca. Andaban los periodistas enfadados porque no les han dejado ir a preguntar, que decían en el PP que lo de la covid está muy mal y mejor de lejos… Claro, que han pasado una foto —fíjese, qué natural y espontáneo se ve al grupo— en la que se ve a seis mandatarios juntos, así qué, con el fotógrafo, siete por lo menos en la misma terraza. ¡Pillados haciendo trampas!

Bueno, por el lado del PSOE, anduvo por la provincia el líder regional, Luis Tudanca, aunque otra vez me he distraído viendo como el diputado, José Luis Aceves, se olvida casi siempre del parlamento y emplea todas sus energías en la crítica a la gestión de la Junta mientras el procurador, José Luis Vázquez, hace crítica de lo que pasa en el Congreso en vez de lo que ocurre en las cortes regionales. Todo muy raro, se lo digo yo.

Por cierto, va a haber lío que acaba de salir la Junta posicionándose a favor de los quitavientos en los bares por muy patrimonial que sea el entorno y ya sabe que el Gobierno del Ayuntamiento acaba de rechazar una moción que pedía precisamente eso… Me temo que aquí alguien va a tener que hacer encaje de bolillos que está difícil hacerse el sueco… La semana que viene lo comentamos.

Hombre, si ha habido alguna distracción será culpa del programa de marketing de la alcaldesa a la que se puede ver ahora asomada a la muralla recién arreglada; ahora mostrando el logro que es una nueva barandilla… Iba a proponer como chiste que “cualquier día inauguran una farola” pero es que lo mismo cualquier día inauguran una farola.

Bah, me quedo como estrella de la semana con el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, que acaba de salir a la palestra con el novedoso asunto de “Hay que hacer un Plan de Movilidad” que los otros doce que se amontonan en los cajones de Urbanismo “están obsoletos”. Hombre, la grandes novedades son que el concejal dice que vigilará que el documento se haga “con perspectiva de género”. Ahora si, este Plan va a ser el bueno, lo intuyo.

Hubo una manifestación de acción ciudadana pidiendo que todo —digo todo— sea público. No entro en la protesta, donde fueron 200 personas, y si en un lema, “menos banderas y más enfermeras” que el del megáfono cantaba justo al lado del único porteador de una bandera en toda la manifestación. ¡Organización, hombre, organización!

Más mensajes para pensar: el del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, que en la presentación de la campaña de modernización de Alimentos de Segovia y emocionado con lo que trae el futuro explicó que la marca —un par de lustros la contemplan— era hasta ahora “un bonito logo vacío”… Ya le digo, mucho ímpetu.

Acabo con los anuncios de lo que se lleva la covid este año. No habrá Cabalgata al uso por las calles pero corremos el riesgo de que Cultura organice un cortejo “virtual”, que no voy a negar que es un anuncio que me turba. Tampoco habrá votaciones de presupuestos participativos por mucho que la ciudadanía toda estuviera esperando llevar a cabo este ejercicio de democracia pura o algo así. Hala, otro proyecto estrella que se aparca.

Que no me olvide de comentar lo de la sentencia de Gürtel que ha confirmado los 43 meses de cárcel para el segoviano, Jesús Merino, cuyo nombre aparece como benefactor en montones de placas de calles y plazas de toda la provincia, de cuando era consejero de Fomento o vicepresidente de la Junta… ¿Sabe si eso hay que ir ahora a picarlo o se deja así?