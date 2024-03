Cibersegura: los vigilantes de la red

Hoy, el ladrón ya no roba con ganzúa y verdugo. El dinero ya no se guarda en cajones, está en la nube, en la red. Dinero eléctrico. A lo que se añade el valor de los datos, de la documentación empresarial y privada, vital en tantos aspectos, y que igualmente se custodia digitalizada. En consecuencia, lo que quita el sueño o debería al empresario es la seguridad de sus activos digitales, dándose la paradoja de que se sigue invirtiendo en alarmas y sensores y se deja en manos de un antivirus (no pocas veces gratuito) el capital esencial para la supervivencia de la empresa.

De ahí el incremento de las nuevas formas de delincuencia, el phising, hackeos, la suplantación de proveedores, el secuestro de datos… que están a la orden del día. Lo sabe bien Abel Gómez, CEO de Quick Click Spain SL, la empresa segoviana desde 2012 especializada en gestionar las necesidades tecnológicas de empresas y entes públicos. “Desde el principio tuvimos claro que la seguridad era un servicio esencial, cuyas necesidades han ido en aumento. De ahí que en 2023 optáramos por crear una división específica en materia de seguridad informática”, explica Abel.

Nace así Cibersegura, que con la experiencia que dan los años en el sector comercializa y gestiona todo un conjunto de estrategias de Ciberseguridad destinadas a prevenir y minimizar los ataques contra los bienes digitales de una empresa, desde su documentación a las cuentas bancarias.

El primer paso es CiberSoc, donde encontramos la sala de operaciones de ciberseguridad, programas de alerta ante intrusiones potencialmente dañinas del sistema. Son rastreadores que recorren el sistema y avisan ante ataques informando de su magnitud y potencial afectación, esto permite a Cibersegura actúar rápidamente, establecer los cortafuegos y frustrar la intrusión. Se acompaña de un plan de recuperación, que lleva al día los backups de la empresa, así como estimaciones de riesgo (Ciber Score).

Se presta también un servicio de reputación, es decir, de lo que los hackers saben de ti. Analizando toda la información on line de la empresa se traza la foto de los datos sensibles que pueden utilizarse contra la empresa, desde contraseñas en riesgo, emails infectados con cookies de seguimiento.

Pero el riesgo cero no existe. De manera que un buen servicio de ciberseguridad debe ponerse en lo peor. Es la parte de análisis forense (investigación de ciberdelitos para acumular pruebas si la empresa, por ejemplo, ha sido objeto de estafas imputables a proveedores) o defensa jurídica especializada y seguros.

Y es que la Ciberseguridad es un frente multicanal, que justo ahora empieza a visualizarse como la principal amenaza que sufren las empresas, aquí y ahora.