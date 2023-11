16 Comments

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE obtendrá en la consulta formulada a la militancia sobre el pacto de gobierno un cheque en blanco para hacer lo que quiera, pactar con quien quiera y de la manera que prefiera. En realidad, esta consulta resulta innecesaria, dado que él es el dueño y señor del partido, y, por tanto, hace y deshace a su antojo. Se trata más de una cuestión estética para aparentar lo que realmente no se es, pero que deja en muy mal lugar a los afiliados del partido, convirtiéndolos en seguidores sumisos sin posibilidad de debatir y pronunciarse sobre los temas sustantivos y de calado político de este proceso. Es simplemente una escenificación más del proceso, a la que se suma la celebración del último Comité Federal del PSOE, la foto de los representantes del partido con el prófugo y ERC, y cualquier otra acción que se realice, ya sea por exigencias del guion o por obligaciones impuestas por sus interlocutores.

No importa que la mayor parte de los militantes socialistas se dejen llevar en el baile y hagan de su compromiso político una mera comparsa, ¡allá ellos! Lo que resulta difícil de entender son los argumentos que se utilizan para persuadir a la ciudadanía de que el pacto responde al interés y a lo que necesita España. Nos tratan como tontos, cuando en realidad lo que están buscando es un pacto como sea para que no se repitan las elecciones, ya que las probabilidades de que gobierne el PP, en ese caso, son muy altas, y de seguir gobernando a toda costa y con cualquier sacrificio. Es un argumento que muchos socialistas reconocen en privado, y en el caso de que el PP se encontrara en una situación parecida, conocida la trayectoria de Núñez Feijóo, no extrañaría que aplicara una receta similar. Hoy, por desgracia, la política ha dejado de ser esa función noble y generosa que debiera anteponer el interés general a cualquier otro fin espurio para instrumentalizarlo en favor de intereses partidistas.