Censura a España

Buena noticia para los pensionistas actuales y los del futuro, el acuerdo del Gobierno de España con la UE, para la reforma de las pensiones, refrendado en el diálogo social con los sindicatos UGT y CCOO, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto ley que debemos convalidar en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados.

Contempla dos cuestiones básicas, la primera que en el periodo de cálculo de la pensión el pensionista pueda elegir entre el sistema actual, que prevé un cómputo de los últimos 25 años, o podría optar por otro de 29 años, de los que el jubilado podrá excluir los dos de peor cotización. Y la segunda, el incremento progresivo de las bases máximas de cotización y un posible recargo solidario que se añadiría también a las cotizaciones de los salarios más altos para incrementar los ingresos del sistema.

Es una excelente noticia ya que se consolidad un sistema público de pensiones más justo, equitativo y sostenible en el tiempo. A los únicos que nos les gusta, a los de siempre, la derecha y la ultraderecha, que sólo defienden a los que más tienen y a los que el sistema público de pensiones no les importa nada. Realmente censuran a la inmensa mayoría de españoles que ven consolidada una pensión digna y que además cada año se actualiza conforme al IPC y no con el raquítico 0,25 % del factor de sostenibilidad que defiende el PP.

La herramienta constitucional de la “moción de censura”, tiene establecida la necesidad de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y un programa de propuestas e ideas para desarrollar desde el gobierno. Pero en esta ocasión, en la sexta moción de censura, chocan los intereses del candidato, y del partido que la presenta, la ultraderecha. El espectáculo de escuchar como el Sr. Tamames elogia al presidente Sánchez y al mismo tiempo le escriben discursos de odio, no deja de ser en una democracia consolidada, una “censura a la inmensa mayoría de españoles”.

Hasta la fecha en la actual etapa democrática se han celebrado un total de cinco mociones de censura en el Congreso de los Diputados: contra los presidentes Suárez (1980), González (1987), Rajoy (2017 y 2018) y Sánchez (2020). Solamente una de ellas fue exitosa: la segunda moción de censura contra Rajoy que fue aprobada el 1 de junio de 2018 y el candidato Pedro Sánchez quedó investido presidente del Gobierno.

Pero la que se debatirá desde el próximo martes en el Congreso, presentada por la ultraderecha de Vox, anunciada hace meses y como candidato propuesto a Ramón Tamames, excomunista, no deja de ser la mejor prueba de que Abascal se esconde detrás del marketing para atacar al PP y al “Tito Feijoo”, pero demostrando que los intereses de los españoles no le importan nada. Siempre por delante el respeto escrupuloso a la pluralidad y a las herramientas constitucionales y la moción de censura lo es, pero demuestran que sólo buscan impactos mediáticos y cutres además. ¿Se imaginan los diputados/as más rancios aplaudiendo el martes a Tamames, con los insultos que cada día profieren al comunismo y al socialismo?

Por cierto, el grado de matonismo y vergüenza, insuflando odio diariamente en la sociedad por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Ayuso, ha sobrepasado todos los límites cuando hemos conocido que envió un mensaje a los diputados populares en la asamblea de Madrid, diciendo: “Hoy la izquierda esta acabada(…) Matadlos”. Es decir el modelo de convivencia y respeto del PP, que presume de moderado, con los que no piensan como ellos, llega al límite y lo peor, su todavía líder, “Núñez Feijoo”, no esta ni se les espera para demostrar que esos límites no se deben sobrepasar nunca.

Por cierto, el senador paraca de Vitoria en Sotosalbos, Maroto, también hace méritos en radicalismo, diciendo: “que no hay un socialista bueno”, y claro me pregunto: ¿tampoco eran buenos los socialistas que aprobaron la ley por la que el Sr. Maroto puede amar y casarse con quien quiera, incluso cuando su partido lo votó en contra?

En fin, que vergüenza para un país como España, que el modelo de la censura sea el que quiere imponer la derecha y la ultraderecha.

Por cierto, el domingo, ¡Feliz día del padre!