Aumentan a 55.000€ la indemnización a una niña violada entre los 5 y 7 años por la pareja de su madre

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso de la acusación particular para elevar de 20.000€ a 55.000€ la indemnización a una menor que sufrió agresiones sexuales continuadas entre los 5 y los 7 años. El agresor fue condenado por la Audiencia de Segovia a 15 años de cárcel por el delito de agresión sexual continuada, con el agravante de superioridad y convivencia. aunado a una indemnización de 20.000€. Una pena que aceptó el acusado. La acusación particular, por su parte, no recurrió la condena de prisión pero si la indemnización, que es lo que ahora estima el juez amparándose en que la jurisprudencia, si bien establece que los daños morales y potenciales de este tipo de agresiones no pueden ser objetivamente cuantificados, si pueden corregirse al alza cuando la cantidad es manifiestamente insuficiente, a criterio del juez. Que es lo que hace ahora elevando la indemnización en 35.000€.

El caso es especialmente escabroso y acaeció en una localidad de Segovia entre 2020 y 2022, cuando el condenado, entonces de 35 años, pareja de la madre de la niña, inició una serie de ataques sexuales continuados en el tiempo contra la niña de entre 5 y 7 años.