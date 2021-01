AEMET daba ayer por finalizado el “episodio de tiempo invernal” provocado por la borrasca Filomena pero advierte de importantes crecidas de caudal a partir del próximo miércoles. La actual situación anticiclónica, con cielos despejados y heladas nocturnas, dará paso a un frente borrascoso de tiempo templado y húmedo. Las heladas se irán debilitando y se prevé que el miércoles entre un frente frío cargado de lluvia que podría continuar jueves y viernes. Esta combinación de fin de las heladas y presencia de lluvia abundante “provocará una progresiva fusión de la nieve acumulada durante estos días. Como consecuencia, es probable que se incremente de forma significativa el caudal de los ríos, especialmente en aquellos cuyas cuencas mantienen grandes extensiones de nieve, en particular del Tajo, el Duero y el Ebro”, dice AEMET.

Es exactamente el mismo cuadro que precedió a las últimas inundaciones en Segovia el pasado 11 de diciembre, con desbordamientos de ríos especialmente lesivos en Navafría, Segovia capital, con inundaciones en la Casa de la Moneda, y Palazuelos, con el agua entrando en las destilerías DYC. Entonces el río llegó a los 63m³, y desde entonces se ha mantenido en niveles más altos de lo normal. No obstante, no ha habido desembalses preventivos en el Pontón Alto, el único recurso de control, además de la limpieza de cauces, que permitiría un limitado control de la riada. Lo último que se sabe es que la Confederación Hidrográfica del Duero estudiará, a petición del Ayuntamiento de Segovia, la posibilidad de desembalses preventivos como el que sí se hizo en 2018, pero que de momento “no figuran en el reglamento“.