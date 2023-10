Casi mejor que haya llegado el frio y la lluvia y así nos ahorramos la brasa de la política en las barbacoas. Dentro del bar es más difícil. Ayer, un barrendero leyó en alto la portada de un diario gratuito. Decía: El Presidente y los herederos de ETA. “Aquí no queremos polarizaciones”, le contestó el camarero. Y, sin embargo, asegura el profesor Ben Ansell, vivimos en el tiempo en que tenemos más consensos que nunca. Han desaparecido las alternativas fascistas, comunistas, teocráticas o absolutistas. Europa, el mercado y las leyes nos dicen lo que hay que hacer antes de que lo haga definitivamente el algoritmo. El 80% de los españoles queremos democracia, igualdad, solidaridad, seguridad y prosperidad, pero una cosa es lo que queremos como sociedad y otra lo que estamos dispuestos a ofrecer como individuos.

La primera trola está en el corazón de la democracia. No existe la voluntad del pueblo que propuso Rousseau. Era para luchar contra la realeza, pero no era real. A partir de ahí, los demás dilemas vienen en cascada. Entre el yo y el otro: queremos la igualdad, pero que no me toquen mi pasta. El yo presente y el del futuro: abogamos por la solidaridad, pero quiero recibirla mayor y enfermo, no darla cuando estoy sano. La seguridad, siempre, pero que no me toquen la libertad. A tope con “la prospe”, pero no me pidas esfuerzo a corto plazo para el largo, como si el refrán de masa madre del pan de hoy y el hambre para mañana no nos pareciera trigo limpio.