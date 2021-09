4 Comments

El actual secretario provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha presentado la primera documentación necesaria para iniciar el proceso de primarias buscando la renovación en el cargo para los próximos cuatro años. El trámite realizado significa formalizar la precandidatura e iniciar la carrera electoral, si finalmente la hubiera. Para eso, el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera, que anunció hace días que contemplaba la posibilidad de presentarse para competir por la dirección del partido, debería presentar la misma documentación antes de las 14.00 horas de este viernes, 3 de septiembre.

Lavandera no ha vuelto a pronunciarse desde la semana pasada sobre sus intenciones y esta redacción no logró localizarle este jueves mientras que en los mentideros del partido se da por hecho que finalmente renunciará a participar en una batalla electoral en la que se hace complicado que le salgan las cuentas para lograr una victoria en un pulso con un Aceves, que no recibió una sola crítica en su último balance de gestión, ante el Comité provincial, el mismo día que anunció que optaría a la reelección. La decisión definitiva del alcalde de Trescasas tendrá que hacerse pública al final de la mañana de este viernes.

A la espera de ese momento y descartada con rotundidad desde el partido la posibilidad de una tercera opción de última hora, en una nota de prensa con membrete del partido se refleja el deseo de Aceves de “renovar la confianza de los socialistas segovianos y continuar construyendo juntos el PSOE que Segovia necesita”.

En la misma comunicación se atribuye a las representantes de la candidatura, Ana Agudíez y María Antonia Miguelsanz, la afirmación de que en los últimos cuatro años “se han cumplido los objetivos marcados” y se recuerdan además logros electorales como los de haber sido la primera fuerza en las generales y autonómicas de abril y mayo de 2019, cuando se lograron dos senadores y tres procuradores. Entre los logros de gestión, el equipo del candidato incluye el cambio de la sede del partido en la capital.

Todo en septiembre

La presentación de la documentación para formalizar la precandidatura —un documento de concurrencia y la renovación firmada de adhesión al código ético del partido— cuyo plazo concluye este 4 de septiembre es el primer paso y es preceptivo para optar a la secretaría del PSOE segoviano. Haya uno o más aspirantes que hagan el trámite, también es obligatoria la presentación de los avales de, al menos, 18 militantes antes del 20 de septiembre para lograr la calidad de candidato oficial.

En el caso de que haya dos candidatos, habrá votaciones de primarias y los plazos se estirarán hasta octubre. Por el contrario, si sólo se presenta Aceves, su proclamación puede producirse el último fin de semana de septiembre.