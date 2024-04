30 Comments

No tenía tanto éxito cuando era presidente. José Luis Rodríguez Zapatero tiene tirón y hace ya años que desbancó al poco fiable Felipe González (demasiado proclive a leerle a Sánchez la cartilla y desde un yate) como referente del PSOE actual. Mantiene una aureola de progresismo y lealtad para con el partido que le convierten en la figura más popular del socialismo patrio. Como lo prueba el éxito de público del expresidente en su gira por Segovia. “Es majo”, resumía una vecina de La Granja.

Gira que empezaba a primera hora de la tarde en la sede del PSOE segoviano, para inaugurar una exposición fotográfica con los “grandes hitos” del socialismo segoviano. Una vistazo a la historia del partido y que sirvió a Zapatero para recordar los años de plomo, “lo compañeros que ya no están de los 70 y los 80” y definir al PSOE como un partido de la “no violencia, del diálogo y la paz”. Alli le acompañaron, junto a la totalidad del aparato segoviano y decenas, puede que centenas de simpatizantes en la calle, los secretarios provinciales y autonómicas, respectivamente, José Luis Aceves y Luis Tudanca.

Exaltación de la II República

La visita continuaba en La Granja, donde Zapatero participó en un acto de exaltación de la II República organizado por Segovia Decide República y las Juventudes Socialistas. Viene Zapatero en un momento en que la ley de Memoria Histórica, de la él que fue impulsor, está otra vez en el candelero por la revisión de la normativa autonómica de la mano de PP y Vox en Castilla y León. Algo que parece realimentar los fantasmas de unos y otros.

Fue en el teatro Canónigos, lleno a reventar, no cabía nadie más. No faltaron tampoco los “hatters”, en este caso tres sujetos que le increparon a la llegada al teatro. La policía los controló y no pasó nada más.

Presentado por Samuel Alonso, y entrevistado por el cronista local, Eduardo Juárez, Zapatero estaba entre amigos. En la zona VIP, su mano derecho de cuando gobernó, la granjeña de adopción María Teresa Fernández de la Vega. Y en cuanto al relato… pues el de siempre, la glorificación de la II República como marasmo de cultura, educación, progreso y poetas, que tanto gusta a la izquierda y disgusta a la derecha , y del que Zapatero se considera una suerte de continuador. En fin, Zapatero es majo, pero solo para los fans.