Vuelta al tajo: incertidumbre sobre cómo proceder con “colectivos de riesgo”

El 13 de abril será un día crítico en la batalla contra el coronavirus. Aunque el confinamiento se mantiene, vuelven a la “normalidad” las empresas “no esenciales” obligadas a cerrar el pasado 29 de marzo. Han sido dos semanas (en realidad, ocho días laborables descontando festivos) de permiso “recuperable”. Seguirán cerrados a cal y canto aquellos establecimientos, fundamentalmente de atención pública como la restauración, servicios personales, comercio de productos no alimentarios o sanitarios, así como los servicios públicos de las administraciones.

Desde la Federación Empresarial Segovia se trabaja con la guía de buenas prácticas facilitada por el ministerio de Sanidad. “Básicamente, mantener la distancia interpersonal en dos metros, y allá donde no se pueda, facilitar al personal medios de protección”, explica el presidente de la FES, Andrés Ortega.

Las principales dudas surgen respecto a aquellos colectivos a los que no se recomienda la incorporación laboral. Hablamos de colectivos de riesgo como mayores (de 60 años en adelante), embarazadas, los que tuvieran síntomas de Covid19 o hubieran estado en contacto con contagiados, que considerando los más de 3.000 diagnosticados por atención primaria en la provincia de Segovia, a los que no se sabe muy bien si sumar los 1.800 contabilizados en el hospital y los que vivan con ellos, puede suponer un elevado grado de absentismo hoy en los puestos de trabajo. “Realmente no sabemos a los que nos enfrentamos, en principio quienes estén en esos supuestos deben contactar con sus respectivos médicos de cabecera para tramitar las oportunas bajas”, explica Ortega. De especial importancia serán extremar las medidas de higiene en el regreso a casa de los trabajadores. Descalzarse, cambiarse de ropa y, sobre todo, lavarse las manos al llegar a casa, son medidas más importantes ahora que nunca para salvaguardar la salud de los familiares.

Otro frente de duda está en los transportes públicos. Se recomienda usar preferentemente el transporte privado. El público vuelve a las restricciones previas al 29 de marzo, reducción del aforo de autobuses y vagones a una cuarta parte del total a fin de distanciar a los pasajeros. Hay también reducción de servicios del 75% en trasporte (comparable al existente un fin de semana). Pero la principal controversia es la recomendación de que los pasajeros porten mascarillas. La delegación de Gobierno informaba ayer de la asignación de 32.000 mascarillas quirúrgicas en Segovia que se distribuirán en puntos estratégicos (estaciones).

Función pública

Por lo que respecta a la función pública, pocas novedades. Solo están abiertos los servicios esenciales (juzgados de guardia, servicios sociales). Tanto en la Diputación de Segovia como el Ayuntamiento de Segovia la norma es el teletrabajo, exceptuando aquellos trabajadores movilizados para tareas de desinfección, distribución de alimentos. Todas las relaciones con la administración deben abordarse desde las herramientas telemáticas.