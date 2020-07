Vuelta a la normalidad, Segovia recupera el cine y las piscinas de verano

Esto ya empieza a parecerse a la normalidad. En Segovia capital, el 3 de julio abrían las piscinas municipales al aire libre y las salas de cine al completo del Luz de Castilla. La dirección del Arte Siete ha decidido esperar y de momento está en pleno proceso de repintado y decoración de sus instalaciones. La idea es abrir a mediados de mes, explican en el bar anexo.

Es una normalidad pero “enmascarada”; tanto en el Luz de Castilla como en las piscinas la reapertura se hace atendiendo a las condiciones impuestas por la desescalada.

Así el Instituto Municipal de Deportes, titular de las piscinas segovinas ha adaptado la instalación a la normativa vigente, y las medidas de seguridad, e higiénicas estarán presentes en todas sus instalaciones, garantizando que el aforo, limitado al 75%, y las medidas de distanciamiento social se cumplan en su totalidad. Durante el mes de julio el horario de apertura será de 10:30 a 21:00 horas, mientras que en agosto y hasta el 6 de septiembre la piscina abrirá sus puertas de 11:00 a 20:30 horas.

Buenas previsiones en las piscinas, malas en el cine

Las piscinas de Segovia se suman a las ya abiertas en la mayoría de municipios de la provincia, donde a pesar de los temores iniciales la temporada de baños ha arrancado con fuerza, con profusión de bañistas espoleados por las buenas temperaturas. En las más de ellas se han habilitado circuitos de entrada y salida, se controla que los diferentes grupos de bañistas mantengan la distancia de seguridad y las expectativas para la campaña son, a pesar de todo, buenas. La incertidumbre en los destinos vacacionales de sol y playa y del extranjero inducen a pensar que este año el público local, hegemónica en estas instalaciones, tenderá a un verano casero.

Todo lo contrario de lo que sucede en el cine. “Las expectativas no son buenas -reconocen abiertamente en el Luz de Castilla-, técnicamente hace un mes que se podría haber abierto, así lo hicieron algunas salas de Madrid pero la gente no está respondiendo”. Eso a pesar de las estrictas medidas de seguridad habilitadas en las salas, con limitaciones de aforo del 50% y obligatoriedad de venta de entradas numeradas. La propia taquilla on line se encarga de que, una vez efectuada la compra, las butacas colindantes quedan bloqueadas. Está habilitada la taquilla presencial pero la empresa aconseja tramitar la entrada por internet.