5 Comments

En adelante y cada vez que se encuentre a algún socialista, el procurador del PP y vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, se ha prometido pasarle una suerte test sobre la Constitución, si hay que respetar al rey y no vetarlo, o proteger a los “españoles de cualquier intento desestabilizador”, según reza una moción tormentosamente debatida en el parlamento regional y que los populares amenazan ahora con llevar a todos los ayuntamientos.

Vázquez comparecía para explicar que, básicamente, “el PSOE se ha podemizado“, en su ánimo de “conseguir el apoyo de Bildu y secesionistas”, Pedro Sánchez ya no para mientes ni siquiera en respetar los mínimos -vino a decir-, a saber, el respeto a la Constitución. Y la prueba es el “lamentable y deleznable, espectáculo tabernario“, a juicio de Vázquez, que los socialistas y los de Podemos armaron en las Cortes cuando se debatía la moción.

Hasta 19 veces -relataba Vázquez- fue interrumpido el desdichado portavoz popular por la vocinglera oposición, que no dudo en darle la espalda al alimón en feo gesto, y hasta endilgarle al pobre un “váyase a la mierda”, esta vez en nada lirica expresión del portavoz de Podemos, Pablo Fernández. “Hay que pedir perdón a los ciudadanos por semejante espectáculo. No se volverá a repetir… Ya sabemos que en los parlamentos ya no se va a convencer al otro, a dialogar, a negociar… pero a no dejar hablar”, se sorprendía Vázquez, que achacaba este insólito comportamiento socialista a las ganas de Tudanca de hacer méritos “haciendo la pelota a Sánchez para seguir en el machito”. Que bueno, que los de Podemos entren en según que informalidades se entiende, pero que los del PSOE se vayan pareciendo a, en palabras textuales “una banda de antisistemas”… Para Vázquez eso ya son palabras mayores.

Instar a la Junta a que inste al Gobierno…

El tema es que a alguien en Génova se le ha ocurrido que hay que seguir rentabilizando el supuesto feo que el Gobierno hizo al rey Felipe al no dejarle -“vetarle”, según el PP- asistir a la presentación del cursillo preparatorio que el CGPJ da a los futuros jueces en Barcelona. Para ello nada mejor que una moción de respaldo a la Constitución (y van ya ni se sabe por parte de los populares) que en el caso de Castilla y León venía firmada también por Ciudadanos. La parte dispositiva de dicha moción es realmente light, literalmente instando a la Junta a que inste al Gobierno de España a, en varios puntos, respetar al rey y la Constitución, algo que por otra parte -y como recordaba Vázquez- ya juran los políticos antes de empezar a cobrar. Ahí Vázquez tenía razón, hasta un troskista podía asumirla y la mejor prueba es que, en trance similar, los parlamentarios regionales de Aragón la han aprobado.

Lo que no recordaba Vázquez era la parte argumentativa, que fue precisamente el casus belli del incidente. Ahí se acusa a “grupos políticos, incluso algunos con responsabilidad de gobierno” de poner en marcha un proceso para liquidar la democracia. Así tal cual, la democracia. Por si no queda claro quiénes puedan ser tales misteriosos grupos políticos, un poco más abajo se dice que es “el Gobierno de España que ha virado hacia postulados extremos, cercanos a quienes agreden a nuestro orden constitucional”. Para a continuación entrar en el feo que le hizo al monarca en Barcelona…

Comprenderán ustedes que así las cosas no hay quien dialogue. Aunque el PP, siempre según Vázquez, no deja de intentarlo… Pero ¿qué se encuentra? Ingratitud, incomprensión…. Sí señores. “Se ha tendido la mano para pactar los presupuestos, pero Sánchez prefiere a Bildu y cia”. Hay que renovar el CGPJ, por mayoría de tres quintas partes, y ¿qué pretende el PSOE? Liquidar este extremo y hacerlo por mayoría en claro atentado a la separación de poderes… Total, que en adelante si Vázquez se encuentra a Aceves por la calle no se extrañen si el del PP le está pasando un test, así a salto de mata…