Vázquez asegura que habrá segundo hospital pero recuerda que el proceso lleva años

El PP trata de frenar la oleada de quejas desatadas en torno a las infraestructuras sanitarias que realiza la Junta en Segovia y ha puesto en movimiento incluso al secretario regional del partido (y vicepresidente de la Cortes), Francisco Vázquez, que ha acudido a la ciudad para afirmar el compromiso de su partido y del Gobierno de la Junta de construir un nuevo centro. No obstante, matiza que aun no hay ubicación definida y que la tramitación y ejecución de la idea lleva años por lo que no estaría en funcionamiento hasta la siguiente legislatura, por lo menos.