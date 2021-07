10 Comments

La reapertura al tráfico de la Cuesta de San Gabriel, vital arteria de interconexión de Segovia, deberá esperar. En su comparecencia de prensa de los jueves Clara Luquero informaba de la “imprevista” aparición de un poste de telégrafos, propiedad de Correos, que hay que abatir y para lo cual se precisa trámites administrativos de obtención de permisos. “Un aspecto del procedimiento administrativo” se justificaba la alcaldesa.

Correos sigue manteniendo actualmente un servicio de telegramas, si bien va por correo electrónico, hace décadas que no se usan los tendidos de postes que antiguamente suponían el principal medio de comunicación entre ciudades. No obstante, en lo tocante a postes, haberlos haylos, y la maquinaria administrativa municipal parece haber topado con uno, al parecer, circunstancia no prevista en el planteamiento de la obra. “Teníamos previsto proceder a la reapertura de la calle mañana (por hoy), pero habrá que tramitar ahora los permisos para lo del poste de correos”, explicaba Luquero.

De todas maneras, el fin de las obras es un hecho y se espera que en las próximas horas, subsanado lo del telégrafo, se reabrá a la circulación el vial, con su ampliación de carriles. Obras que han generado espectaculares colas en el tramo final de Padre Claret. Si lo del poste no se complica…