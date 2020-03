Un juez de Segovia da 24 horas a la Junta para dotar material sanitario de protección

El juzgado de lo social de Segovia, a requerimiento de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha dictado una medida cautelar para que en el plazo de 24 horas, la Junta de Castilla y León dote de material sanitario de protección (EPIs, mascarillas, guantes, batas) “a todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de Emergencias, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales del área de Salud de Segovia, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, para garantizar la salud y protección de los citados profesionales sanitarios”.

El Juzgado accede a la adopción urgente de esta medida porque la Administración sanitaria no sólo por el derecho del trabajador a ser protegido “sino también del derecho del paciente a ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de salvar el mayor número de vidas posible”. En ese sentido, el juez explica que “constituye un hecho notorio y público, no necesitado de prueba, que los profesionales del ámbito de la salud

pública en esta provincia están prestando servicios sanitarios con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio en los propios profesionales de la sanidad debido a la falta de medios de protección, y dicha falta de medios es un riesgo no solo para la salud de tales profesionales sino la de los pacientes, los familiares y en general la

ciudadanía: el 12% de los casos registrados lo integra el personal sanitario, y en el caso de Segovia, la situación deviene desde el pasado 5 de marzo, con los tres primeros profesionales contagiados por el virus”.

El auto del juez se suma a diversas medidas cautelares similares que conminan a administraciones y empresas del sector a facilitar el tan escaso material de protección, incluso bajo sanciones económicas.