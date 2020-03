Un árbitro de juvenil zarandea a un aficionado en pleno partido

El linier del encuentro disputado este 7 de marzo entre la Gimnástica Segoviana y el U.D. Sur, de la jornada 22 de la liga nacional juvenil en el Grupo III ha protagonizado unos minutos de tensión cuando, en plena disputa del encuentro, abandonó sus tareas arbitrales para agarrar del cuello y zarandear a un aficionado que previamente le estaba increpando cuestionando su trabajo en el campo.

El suceso ha ocurrido tras conseguir el segundo gol equipo visitante y existía una elevada tensión en la barrera en la que se sitúan los aficionados, sumamente descontentos por el arbitraje, que hicieron blanco preferente de sus críticas al linier, que en ese campo se mueve a escasos metros del público.

En un momento dado y con el juego en marcha, el joven árbitro ha tirado su banderín al suelo para acudir a la valla en la que estaban los aficionados para agarrar a uno de ellos por el cuello y, poniendo cabeza contra cabeza, hablarte a gritos para recriminar sus insultos y zarandearle, de acuerdo con testigos del suceso, ocurrido en el campo Mariano Chocolate, en Nueva Segovia.

La inusual reacción del linier ha provocado la interrupción del encuentro durante unos cinco minutos y también la llegada de policías locales y nacionales que no tuvieron que intervenir puesto que el suceso no tuvo mayores consecuencias ni continuidad. El juez de línea argumentó en el lugar que su respuesta se debía a que había escuchado insultos racistas, siempre según los testigos consultados, que al mismo tiempo niegan que se produjeran apelaciones de ese tipo, si bien reconocen que hubo insultos “de otro tipo, pero nunca racistas”. El juez de banda no regresó al campo y fue sustituido por otro árbitro.

El acta que ofrece la Federación de Fútbol de Castilla y León en su página web no refleja una sola incidencia durante el partido. Por otra parte, el presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, explicó a este periódico que sólo tenía referencias parciales del suceso si bien mostró su condena a “cualquier hecho violento” en los campos de fútbol.

En el plano deportivo, el resultado deja a la Segovia en el undécimo puesto de la tabla, con 25 puntos y a tres de la plaza de promoción y cuatro de las de descenso directo.