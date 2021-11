12 Comments

Las dudas sobre la seguridad de algunas farolas de la avenida Constitución, después de que un perro de 30 kilos muriera electrocutado por una derivación de una de ellas, se han convertido ya en material político tanto para la oposición como para el equipo de Gobierno.

Así, el PP se desmarcaba por la mañana del 7 de noviembre con un comunicado que viene a decir: “nosotros ya lo dijimos“, recordando que en agosto, y tras un recorrido por la zona de Pablo Pérez junto con otros ediles del partido, el PP “advirtió acerca del preocupante desarrollo de las obras en la Avenida de la Constitución y de la aparente baja calidad de los materiales“. Para el PP, que lleva meses enfrascado en una campaña de desgaste a propósito del desarrollo de las numerosas obras acometidas este año por el consistorio, ya entonces se pudo constatar no solo el malestar vecinal por las obras sino que “se apreciaban desperfectos y detalles que lejos de mejorar el espacio apuntaban a todo lo contrario”. No obstante, la denuncia del PP no solo cayó en saco roto -siguen recordando los populares- sino que el gobierno municipal “se mofó de su trabajo e ironizó con sus peticiones” algo que los populares tachan de “inaudito e inaceptable”.

Más respeto para la familia del perro

Acompañado del viceportavoz del grupo, José Luis Horcajo, Pablo Pérez se acercaba esta mañana a la zona del suceso para “hablar directamente con los dueños del perro y hacerles llegar el apoyo y la comprensión del PP. Les hemos trasladado nuestra consternación por lo ocurrido porque el perro formaba parte de esta familia, una familia que está dolida por el trato recibido. Y desde aquí, pedimos que se les entienda y se les trate con respeto”, indica el líder de la bancada popular, que avanzaba su intención de solicitar una convocatoria urgente de la comisión en la que se explique lo ocurrido, al tiempo que se pedirán explicaciones por las versiones inicialmente facilitadas por la concejala Raquel de Frutos, responsable de Seguridad, que a juicio del PP, “no se corresponden con los hechos ocurridos”.

En respuesta a este comunicado, por la tarde del 7 de noviembre la alcaldesa, Clara Luquero, enviaba otro en la que reconoce que en un primer momento “ni Policía Local ni el servicio de alumbrado pudieron recabar informaciones directas que permitieran dirimir el lugar exacto ni los detalles de lo ocurrido, procediendo a evaluar las farolas de la zona estimada sin encontrar anomalías y tomando medidas preventivas anulando el sistema eléctrico de la zona que podría haber generado el problema. Hasta el momento y con la información de la que disponemos, podemos decir que las decisiones tomadas por los técnicos de alumbrado el martes 2 del primer incidente fueron ejercidas en base a los indicios con los que se contaba”.

Luquero deplora la politización del asunto

Una revisión más en profundidad reveló, sin embargo, que las únicas anomalías detectadas se restringían a la farola que causó la muerte del perro, “no obstante, para una mayor seguridad se tomó la decisión de inspeccionar de manera profunda toda la instalación desde el sábado por la mañana contando también con recursos externos que permitieran valorar las causas del accidente”, explica alcaldía.

Un disfuncionamiento del calibre de una farola susceptible de acabar con un ser vivo de 30 kilos es asunto, se quiera o no, de gran impacto entre los vecinos y que no habla especialmente bien de la calidad del servicio. De ahí que preveyendo “tergiversaciones“, la alcaldesa dispusiera desde el primer momento “trasladar de manera transparente y de forma puntual estas informaciones a los grupos políticos municipales para que recibieran la información de primera mano sobre lo ocurrido y los pasos previstos”, informa el consistorio. “El Ayuntamiento quiere seguir transmitiendo su pesar por lo ocurrido y manteniendo el máximo respeto a la familia propietaria del perro, desde luego no ve oportuno hacer politización de este asunto”. Por último Luquero anuncia que convocará la comisión de urbanismo tan pronto se tengan los informes del desafortunado suceso.