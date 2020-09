Sorprenden otra fiesta clandestina en un picadero de la carretera de Arévalo

La Policía Local de Segovia propondrá una sanción que puede llegar a los 60.000 euros contra los propietarios de una finca ubicada en la carretera de Arévalo en la que presuntamente se celebraba una fiesta multitudinaria y clandestina que duró varias horas de la madrugada de este 20 de septiembre. Los propietarios o encargados del establecimiento no permitieron la entrada de los locales, que calculan que en el lugar se habrían concentrado entre 50 y 100 personas. No era esta la primera vez que se acudía a esta finca por este tipo de actividades “que no se pueden realizar en la situación actual y para las que además carece de permisos”, de acuerdo con la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos.

El restaurante y picadero “López Chaves“, ubicado en la carretera de Arévalo (Cl-605) ha sido, la madrugada de este 20 de septiembre, el presunto escenario de la última fiesta nocturna clandestina celebrada en Segovia con la asistencia de entre cincuenta y cien personas. De Frutos ha explicado a acueducto2.com que desde la 1.00 de la madrugada comenzaron a recibirse en el cuartel de los locales llamadas de conductores que circulaban por la zona alertando de la concentración de coches a la puerta del recinto y de la existencia de luces y música que hacían sospechar de la celebración de una reunión masiva de personas.

Varias patrullas se dirigieron al lugar comprobando la presencia en la puerta de unos 15 coches y la existencia de música y el característico murmullo que produce la reunión de numerosas personas. La finca está dotada de sistemas de vigilancia exterior mediante cámaras y de un portero automático. Cuando los agentes tocaron el llamador cesaron automáticamente todos los sonidos en el interior y también sus luces, de acuerdo con la versión de la edil.

Sin embargo, los agentes no pudieron pasar de la puerta ya que no se les franqueó el paso al interior por lo que se limitaron a identificar a algunas personas que salieron para dirigirse a los coches aparcados fuera, a los que se propondrá para sanción por presuntos delitos contra la salud pública, al igual que a los propietarios del picadero, junto a otras sanciones por la falta de permisos para realizar estas actividades. La policía cree que varios de los participantes en la fiesta salieron por una puerta trasera para eludir a los agentes.