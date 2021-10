6 Comments

La construcción y vivienda en Segovia nunca ha sido fácil. La lentitud en la tramitación de los planes urbanísticos y en la concesión de licencias, la escasez de suelo, el elevado precio de las viviendas, son algunas de las principales quejas que se escuchan en cuanto sale a relucir este asunto en cualquier conversación.

Tras pinchar la burbuja inmobiliaria y vivir una pandemia que ha parado todo durante meses, parece que la actividad vuelve y las grúas han vuelto a ocupar cierto espacio en el horizonte pero, porque siempre hay un pero, aparece la nueva Ley de Vivienda que persigue el control de los precios del alquiler a los “grandes propietarios”. ¿Podría esta nueva Ley significar cambios en el futuro de la construcción? ¿Es cierto que han cambiado las tendencias y el confinamiento ha puesto sobre la mesa nuevas prioridades a la hora buscar vivienda? Buen momento para acercarse a este mundo y conocer su situación de la mano de quienes lo viven día a día como Miguel Tovar, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia.

P-¿Cuál es la situación de la construcción y la vivienda en Segovia tras la pandemia que aún sufrimos?

R-La situación ha estado muy sostenida desde finales del año pasado hasta principios del verano de este año. Ha estado bien, ha habido bastantes actuaciones en el mercado inmobiliario, tanto en compra-venta como en alquileres, por parte de segovianos o por parte de personas de fuera que han venido y, dada la situación que había de confinamiento, buscaban algo que les permitiera más libertad y movimiento, más relajado… Creo que ahora se ha parado un poco pero también puede ser porque igual que hay picos que han subido mucho, luego caen de manera rápida a zonas de valle. El movimiento ha sido interesante pero ahora estamos en una fase más sostenida.

P-Desde que comenzó la pandemia preferimos las viviendas con espacios abiertos, al aire libre: Chalets o pisos con terrazas…

R-Si, pero esta ciudad es complicada porque, la gente quiere eso pero también abandonar los coches. Para encontrar una casa con jardín, un chalet, te tienes que ir al extrarradio, al alfoz, a lugares como La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, Torrecaballeros, Zamarramala… y allí sí que necesitas un coche. Dentro de Segovia no tenemos ese tipo de suelo que permite construir de la vivienda con la parcela salvo en el barrio de Nueva Segovia pero, como se construye en régimen de cooperativa, allí no hay una fluctuación en el mercado de compra-venta.

P-Y los precios ¿Cómo ha afectado la pandemia en este campo?

R-Han ido algo hacia arriba en la salida del valor de la vivienda pero luego se ha ajustado con las ofertas y contraofertas. Prácticamente estamos manteniendo los precios más bajos de antes de la pandemia pero más altos que en el año 2010, 2011 y 2012, momento de la caída del precio del mercado inmobiliario. Estamos recuperando precios del 2007 y 2008. Después de aquellos años hubo una caída importante, más tarde, a partir de principios del verano pasado, se ha vuelto a recuperar por la demanda que había de compra de viviendas. Ahora, estamos recuperando un poco los valores de entonces.

P-Ahora la vivienda no es solo noticia por la evolución en sus ventas o en los tipos de viviendas más solicitadas. Es noticia por una nueva ley que podría modificar los alquileres de las viviendas. Aún no se conocen todos los datos pero…

R-Sí. Lo cierto es que la ley no está desarrollada, va a tener muchos inconvenientes y uno de ellos es que todo lo que afecta a las viviendas son competencias de las Autonomías, que serán las que tengan que decir algo al respecto. Habrá que negociar, pero me parece que hay diversos aspectos y alguna “barbaridad”, por lo que hemos conocido, en el desarrollo de la Ley. El que a un promotor le hagan reservar un 30% de la construcción para viviendas protegidas no tiene ningún sentido porque, en principio, el promotor compra suelo para hacer viviendas libres, si no puede obtener un beneficio a través de la venta de esas viviendas libres, por tener que hacer una reducción de precios para viviendas protegidas, no va a poder realizar la promoción y nos vamos a quedar sin la figura del promotor.

Antes estaba establecido a través de las viviendas de protección oficial. Había suelo con unas características especiales, con una financiación y una calidad de construcción especial que era buena, que estaba bien, con una determinada superficie y un tipo de interés con el que podías acceder a la vivienda libre y unos requisitos que tenía que cumplir el comprador, como el sueldo mínimo. Todo eso estaba ya descubierto, no entiendo la problemática en la que nos vamos a meter perdiendo oportunidad de negocio y de trabajo. Incluso los inversores que vengan de fuera van a tener un problema de seguridad jurídica importante

P- ¿Afectarán estos cambios a la puesta en marcha, de nuevo, de la construcción? Ahora, tras mucho tiempo sin ver una grúa, alguna estaba apareciendo en el horizonte…

R-Sí esto sale adelante, va a pararlo. Creo que el promotor tiene su fin en su beneficio, como es lógico. Si alguien se mete en negocios es para tener un beneficio, si ese beneficio se ve cortado por unas limitaciones que el Gobierno te pone a la hora de poder vender y fijar precios porque tienes que poner unos precios más baratos, tendrás que compensarlo con otros más caros y esos precios altos, que ya lo son por sí mismos, tendrán que subir más y, desgraciadamente no se podrán vender. Sería el fin de la promoción privada.

P-¿Del alquiler? ¿Qué se puede contar de los cambios?

R-Es claro que se produce el alquiler cuando hay una vivienda para alquilar. Si limitamos los precios de esa vivienda para alquilar, el inversor, que compra para obtener una rentabilidad, seguramente no la comprará porque están limitando sus expectativas de negocio y desviará el dinero a otros sectores. La ley de la oferta y la demanda es la que tiene que poner cada cosa en su sitio. Se puede regular sacando más viviendas al mercado y viviendas en régimen de alquiler, que hay un campo importante para poderlo hacer, pero no limitando al inversor, al promotor, al que crea negocio… entiendo yo.

P-Sacando más suelo…

R-Sí, sacando más suelo, incluso para viviendas en régimen de alquiler, de protección oficial, viviendas en sector privado, libres… siempre ha funcionado. Meterse en derivas de “vamos a grabar esto y vamos a limitar lo otro”, va en detrimento del sector privado, de la creación de empleo, del acceso a la vivienda… de todo.

P-Por lo que veo, con el sector que conoce y trabaja con este tema, no se ha contado…

R-Nada, nada. Creo que no lo sabían ni los del propio Gobierno, que se enteraron de la noche a la mañana. En una negociación de presupuestos, había que hacer algún tipo de ofrecimiento para negociar… Creo que esto ha salido sin una reflexión importante y sin contar con la gente que participa en esta actividad que es el inmueble, las viviendas.

P-Desde que ha salido a la palestra el cambio planteado en los alquileres… ¿Hay mucha gente que os pregunta sobre ello?

R-Aún no hay una alerta social, simplemente se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Al estar trasferida la vivienda a las Comunidades Autónomas, creo que será muy difícil que esto salga delante de la manera que está planteado. Si hay modificaciones, y ojalá las hubiera para que el beneficio fuera real pero, esto va en perjuicio del consumidor, del ciudadano, del promotor, del negocio.