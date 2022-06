Segovia, nuevamente a la cola de la región en médicos por habitante

Los médicos de Castilla y León lanzan un SOS. La jubilación de los que están en activo (la mitad de los 10.000 en activo se jubilarán en 10 años), el escaso atractivo de la medicina rural, y una desajustada relación entre especialidades demandadas y las ofertadas, constituyen hoy por hoy todo un cáncer para la medicina pública.

Especialmente en Segovia, la provincia de la región con menos médicos por habitante. Ya lo era en 2019 y lo vuelve a ser en 2022, según el estudio demográfico presentado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Frente a la media regional de 447 médicos en activo por 100.000 habitantes, la provincia marcaba 395 en 2019 y tres años después vuelve a bajar hasta los 379. En estos tres años, todas las provincias han mejorado salvo Segovia, Ávila y Soria, si bien esta última, a tenor de la despoblación, mantiene una tasa por encima de la media (490).

En Castilla y León hay una clara descompensación territorial y por especialidades. Así, Valladolid, Salamanca y León, donde vive el 55% de la población, concentran el 60% de los médicos en activo. Por especialidades la cosa está igualmente mal repartida. El informe detecta especialidades más jóvenes y mejor representadas, frente a las envejecidas, especialmente en Medicina de Familia, el área más envejecida y la que precisa más especialistas hoy por hoy.

El envejecimiento de la plantilla y la descompensación de especialidades, así como la falta de alicientes para los destinos rurales, no son problemas nuevos y desde hace años colegios como el de Segovia vienen lanzando la voz de alarma, en el caso de la provincia de Segovia (y algunas más) sin el menor resultado. Actualmente hay ya una carencia generalizada en Medicina de Familia, la mitad de los titulares se jubilará en 10 años. La situación, tras tres años en que el covid, pero no solo el covid, ha ocasionado un empeoramiento general, ya no puede esperar más. Nos quedamos sin médicos, y sin médicos, sin medicina.