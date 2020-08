Segovia destina 86.000€ al control de perros y gatos abandonados

El Ayuntamiento de Segovia y la Asociación para la Defensa de los Animales han renovado el acuerdo anual, vigente desde 1994, por el cual el municipio encomienda a la entidad la recogida y retirada de la vía pública de perros y gatos abandonados o vagabundos en el término municipal. Por el convenio la asociación, desde el centro-refugio de animales de la carretera de las destilerías Dyc, se compromete a alojar a los animales retirados de la vía pública así como a mantenerlos en el centro durante un mínimo de 20 días antes de tantear las posibilidades de adopción. De no conseguirse la adopción, los animales seguirían allí y la entidad protectora se compromete a no llevar a cabo sacrificios de los animales.

No se admiten más gatos

En la actualidad el refugio acoge a 40 perros y una veintena de gatos. En los últimos meses se ha detectado un aumento en el número de personas que compran un cachorro y cuando llega a los 7-8 meses de edad llaman a la Protectora porque no se pueden ocupar de él.

Respecto a los gatos, y este año en especial, la protectora está desbordada. Mientras no se produzca alguna adopción, advierten, no hay espacio actual en las instalaciones para dar cobijo a más felinos.

Los gatos callejeros viven en colonias, están alimentados y controlados por voluntarios coordinados por la concejalía de Servicios Sociales. Cuando una cría de gato aparece en la calle, la mayoría de las veces no está sola ni está abandonada, su madre está cerca pero no se deja ver. Por tanto, desde la protectora ruegan que antes de recoger a un cachorro de las calles hay que comprobar que efectivamente está solo. “Es muy importante que no se recoja a los gatos de las calles si no se van a poder ocupar de ellos. Antes de cogerle es mejor ponerse en contacto con la protectora para valorar si efectivamente el gato está solo y necesita su ayuda”, explican.