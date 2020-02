Segovia carnaval 2020: programa

Premios y Concursos Carnaval de Segovia

Concurso de majo y maja del carnaval de Segovia 2020. Para parejas mayores de 18 años y disfraz unitario que desfilen por el escenario a la llegada de las comparsas a la Plaza Mayor el sábado 22 de febrero. Inscripciones: cultura@segovia.es o el mismo sábado de 20:00 a 21:30 h en el Ayuntamiento. Premio: 120 euros en un establecimiento segoviano.

Concurso mejor disfraz individual joven (individual y pareja). Para jóvenes de 15 a 26 años que participen en el Baile de Carnaval de la Plaza Mayor del martes 25 de febrero. Premios: 150 euros para el Mejor Disfraz Joven individual y 150 euros para el Mejor Disfraz Joven en pareja. El jurado estará entre el público asistente.

Concurso fotográfico “Carnaval en las redes”. Hazte una foto con tu disfraz en el Photocall oficial del Carnaval, que estará durante el transcurso de las actividades en la Plaza Mayor del 22 al 25 de febrero, con el hashtag #ConcursoCarnavalSegovia2020, y publícala en los perfiles de Segovia Cultura Habitada de Facebook, Twitter e Instagram. Premios: 200 euros para la Mejor foto en grupo, y 100 euros para la Mejor fotografía individual.

Comparsas oficiales: Para grupos de al menos 8 personas que cumplan los requisitos exigidos para ser Comparsas oficiales. Se entregarán premios a la Comparsa Mejor Vestida, la Comparsa Más Divertida y los galardones del Concurso de Coplas. Inscripción: hasta el 14 de febrero

Comparsas infantiles escolares: Para agrupaciones organizadas por los centros docentes, destinado a grupos de Infantil y Primaria que participen en el desfile del lunes 24 de febrero. Se entregará un premio a la Mejor comparsa escolar de Primaria y otro a la Mejor de Secundaria. Inscripción: hasta el 21 de febrero.

Comparsas infantiles no escolares: Para agrupaciones no organizadas por centros escolares, cuyos componentes no superen los 12 años, que participen en el desfile del lunes 24 de febrero. Se entregará un premio a la Mejor comparsa infantil no escolar. Inscripción: hasta el 21 de febrero