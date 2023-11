Se armó el belén señoras y señores. Navidad is coming y continúa la gresca psoe-pp de lo que van a ser las santas pascuas (amén). Y es que se ha formado lio entre presupuestos, contrataciones y demás menesteres. Pero voy con el pico y la pala a contaros un poco de que va la vaina.

Mazarías ya se ha cansado de la oposición, y casi, ni hemos empezado. Se ha cansado, según dice, del continuo “sabotaje” de Grupo socialista al equipo de gobierno. Y es que claro, por un lado, sienta muy mal que después de 20 años acabes fuera del sistema, y por otro, que te toque jugar al pilla pilla y ahora la ‘ligues’.

Y es que este miércoles 8 de noviembre, los socialistas comunicaron en nota de prensa que el Ayuntamiento se iba a gastar cerca de 40.000€ en la preparación de las fiestas navideñas en la ciudad (y no se equivocan). Hasta aquí, a uno incluso le puede parecer normal, ya que la logística suele traer consecuentes costes municipales. Nada más lejos de la realidad.

Deslealtad institucional

Y os explico la Maza-rabieta. En esta legislatura, los populares han decidido excluir a la oposición de la Junta de Gobierno Local, pero como son muy majetes, con 48 horas de antelación, les mandan la documentación para que vean, que aunque no pintan nada, siguen estando ahí. Como la Casa Real, vamos. El tema es que los socialistas, con Martín a la cabeza, decidieron adelantarse y publicar la información respecto a los gastos navideños antes de producirse la propia Junta de gobierno. Lo que viene siendo un fallo en matrix. Maza no daba crédito.

En consecuencia, al alcalde esto no le ha caído nada bien, porque claro, ya que los socialistas no están en el consistorio, no puede creer que le pisen los titulares municipales. Mazarías lo ha calificado de “deslealtad institucional”, para haceros el simil infantil el “pues ya no te ajunto”. Y es que la confidencialidad institucional suele funcionar hasta que ya no funciona. Mazarías agarrado a la almohada esta pasada noche, pensó en no mandar más esta información a la oposición, pero no quiere que paguen justos por pecadores, y más en época navideña, que hay que saber dar la paz como buenos hermanos..

El caso es que este año la navidad, como bien saben ustedes, pasa por el Salón, donde se albergará lo que viene siendo ya el tradicional mercadillo navideño y que contará con varias actividades en paralelo (spoiler). Habrá pista de patinaje, esta vez en la Plaza Mayor y habrá trenecito, aún no sabemos si alvia, ouigo, iryo, avlo o vete tú a saber. Y por su puesto, luces por las calles al estilo ‘Vigo’, pero sin ser ‘Vigo’.

Todo esto con la pelota de Blanca de Silos y con los fondos europeos rondando en la cabeza del regidor. Así debe de estar Maza todas las noches cuando se acuesta: como en un baile de buitres.

Esto no es todo amigos

Pero esperad que esto no es todo, que por aquí pasa el 3DWire, mercado tan obsoleto como su nombre, que decían los socialistas que los populares sacarían de ahí el dinero para las santas pascuas (amén). Y es que claro, los promotores se marcharon a los países valencianos, y dejaron huérfano el festival que ya el año pasado el ayuntamiento se encargó de gestionar. Eso sí, dice Mazarías que fue una “chapuza”, como cuando preparas una pachanga en el patio del colegio y van 5 contra 4. Que ni es partido, ni es nada.

Lo que sí queda claro es una cosa. El alcalde sigue emperrao en el Salón, le caiga de dónde le caiga. En parte hasta le entiendo… Ya que se ha tirado a la piscina, hay que ir con ello hasta el final. Como cuando tus amigos te dicen el ‘no hay huevos’. Hay que ir con ello a muerte. Ahora el tema es acondicionar la estancia de los segovianos en esta zona de la ciudad, que ya cómo bien sabéis, el Salón no es el paraíso de la silla de ruedas. Muchas escaleras, mucha piedra y poco ascensor (uy perdón, esta es la palabra innombrable en la política municipal popular).

El caso es que yo propongo hacer una mesa de trabajo sobre la mesa de trabajo de que como hacer la navidad. Yo si acaso me apunto, que se me da bien la organización de eventos. Lo mismo me topo hasta con las figuras del belén municipal desaparecidas. No hay huevos.