Sanidad retoma la vacuna a menores de 12, tras alcanzar un 70% en la primera fase

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia retomará el 3 de enero la vacunación de los menores de 12 años de la provincia de Segovia. Los niños y niñas nacidos en 2014 y 2015 (franja entre 5 y 7 años) se podrán vacunar los días 3, 4, 5 y 7 de enero. Asimismo, se continúa administrando las dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen y AstraZeneca.

En total, en Segovia pasaron por la primera fase de vacunación desarrollada entre el 15 y el 23 de diciembre un total de 3.918 menores de la franja comprendida entre los 11 y los 8 años, prácticamente un 70% de la población diana, establecida en 5.700 y que deberá recibir la segunda dosis en febrero. Porcentaje algo más bajo que el 75% obtenido para la franja de jóvenes en Secundaria, que completaron el proceso en tiempo y forma antes del inicio del curso, a finales de verano. Un leve descenso atribuible a las fechas navideñas y que probablemente se subsane con el nuevo periodo de recaptación.

Vacunación en el Pedro Delgado

Los usuarios de las Zonas Básicas de Salud de Segovia I, II y III, Segovia rural, San Ildefonso, El Espinar y Villacastín nacidos en 2014 y 2015 se pueden vacunar en el pabellón Pedro Delgado. Asimismo se habilita la jonrada del 7 de enero para recaptación de los menores de 12 que no hubieran recibido la primera dosis.

Los nacidos en 2014 acudirán los días 3, 4 y 5 de enero según mes de nacimiento, mientras que los nacidos en 2015 lo harán el 7 de enero, mismo día que está abierta la recaptación de los niños nacidos en años anteriores que no hayan recibido la primera dosis. Además, continúa abierta la autocita para la vacunación de primeras dosis el 5 de enero en Segovia capital para los mayores de 12 años.

Vacunación por autocita en Cantalejo y Cuéllar

En cuanto al resto de la provincia, en los centros de salud de Cúellar se vacunará con autocita a los mayores de 12 años el 5 de enero. También por autocita se inoculará la vacuna frente a la covid19 en Cantalejo a los mayores de 12 años que no hayan recibido la primera dosis, el 7 de enero.

Calendario general de vacunación

Entre tanto sigue la vacunación en curso de tercera dosis, con el calendario general que adjuntamos.