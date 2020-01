Sanidad pide la lista de pueblos susceptibles de “remodelar” la atención primaria

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, se reunió el 14 de enero con la plana mayor del Colegio de Médicos de Segovia, en un encuentro que se vistió como de “protocolario”, pero que de protocolario poco: la consejera quiere un mayor apoyo del gremio para su controvertido plan de reformar el sistema de atención primaria, especialmente en las áreas rurales. Un plan que desde la Junta se ve como una “concentración” y “reordenación” de servicios en aras a impedir el despilfarro de medios, con los consultorios de las zonas más despobladas sin apenas pacientes en un momento en que empieza a ser acuciante la falta de profesionales en la medicina de familia. A grandes rasgos, y en estas zonas de la región, el plan pasa por concentrar la atención primaria en ambulatorios supramunicipales, dejando para “cita previa”, curas y atención de “casos especiales” el servicio a prestar en los consultorios rurales afectados.

A tal fin, Casado explicaba que ya ha pedido a los gerentes de salud de todas las provincias, incluida Segovia, un listado de los municipios susceptibles de aplicar la nueva política. Casado no aportó más cifras ni datos, pero si reiteró que “habrá que reordenar zona por zona”, y negando que se trate de ningún cierre de consultorios, “recordó que no estamos ante un recorte, sino al revés, habrá que invertir”.

Pero Casado tiene un problema, el PSOE, que lisa y llanamente habla de “desmantelamiento” y “cierre masivo” de consultorios en el medio rural. Los de Tudanca han olfateado sangre, saben que la minimización del papel del consultorio, aunque realmente atienda a dos clientes al día, tiene un impacto psicológico demoledor en los pueblos afectados, cuyos pacientes se verían obligados a tirar de teleasistencia o desplazarse a localidades vecinas para el grueso de consultas. Aprovechando la visita de la consejera, la procuradora Alicia Palomo insistía en esta línea. “La señora Casado debería aportar soluciones reales y dejarse de reuniones y actos publicitarios para blanquear un desmantelamiento de la sanidad rural sin precedentes”, enfatizaba la socialista en un comunicado que se ha hecho coincidier con la visita de la titular autónomica.

¿Pero qué dicen los colegios de médicos? Las primeras reacciones institucionales no han sido especialmente favorables, aunque Casado sostiene que “Estoy más apoyada de lo que parece. Me llega de los colegios profesionales que es algo que hay que hacer esa reordenación. Evidentemente ellos piden ser escuchados y yo estoy totalmente de acuerdo y dispuesta a escucharles… Hay que hacer una reordenación zona a zona. En las especialmente dispersas, hay que poner un recurso intermedio, no cerrar consultorios, no es verdad, queremos un recurso intermedio que a través de la cita previa permita concentrar las actividades. Estoy segura que con diálogo llegaremos a un consenso”, explicaba.

Apoyo institucional de los médicos de Segovia

Y qué dicen los médicos segovianos. Concluida la reunión desde el Colegio de Médicos se emitía un comunicado (clicar en el enlace para descargar) en la que abogan por “tender la mano a Verónica Casado para trabajar conjuntamente con el fin de revertir los efectos de los recortes económicos y paliar la situación de difícil cobertura profesional que muestra la provincia”. Asimismo señalan que “desde el Colegio de Médicos secundan la propuesta institucional de emprender una reorganización, pero sin olvidar las especificidades de comunidades como la de Castilla y León, con dispersión geográfica, envejecimiento de la población y un ratio de médico por paciente que, en el caso de Segovia, supone el peor dato de las nueve provincias, con 395 médicos por 100.000 habitantes”.

El colectivo destaca las dificultades añadidas de Segovia para captar profesionales, a tenor de la vecindad de Valladolid y Madrid y “la falta de incentivos económicos y tecnológicos”. Además, recalca la necesidad de contar con un hospital de medias estancias y mostraron su preocupación por el futuro del Centro de Servicios Sociales de La Fuencisla.

Segovia IV para 2021

Por lo demás, y respecto a los dos otros grandes objetivos de la sanidad segoviana, el Segovia IV y la unidad de radioterapia, pocas novedades. Sobre el nuevo CAP todo indica que las obras no empezarán este año, como mucho y a partir de marzo se espera la entrega del proyecto, momento en que podría iniciarse la maquinaria de adjudicación. El grueso de las obras, pues, para muy finales de año, o siendo más realistas, 2021.

Porque el tema de fondo es la falta de un presupuesto, algo que también afecta a la unidad de radioterapia. Si mucha obra o poca dependerá de resolver el déficit de 830M€ que arrastra Castilla y León. De las explicaciones de Casado se desprende que “algo” se hará este año, si bien el “cuánto” está por concretar y a la espera de que sepa el dinero que habrá para Sanidad.