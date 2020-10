Sanidad notifica 34 positivos nuevos y deja la UCI sólo para contagiados por covid

La cifra de contagiados ha bajado sensiblemente en las últimas 24 horas respecto a la tendencia al alza mantenida durante toda la pasada semana. Según los datos oficiales facilitados por Sanidad, en el último día se han detectado 34 contagios nuevos, mientras que hay que destacar que la cuenta de fallecidos se mantiene sin variaciones, con 234 en el acumulado de decesos en el hospital segoviano.

No obstante, la presión hospitalaria si aumenta. No tanto en el número de ingresados en planta, donde hay 36 pacientes, como en la UCI, donde en este momento hay seis personas por culpa de la covid19. Las autoridades hospitalarias han decidido ya dedicar toda el espacio de UCI a este tipo de enfermos, mientras que los que padecen otras patologías están ocupando camas de reanimación. Siguiendo la cadena, en el hospital ese han suspendido también las intervenciones quirúrgicas que no sean de extrema urgencia.

Todo mientras se espera a la apertura de los nuevos espacios de ampliación de UCI tras las obras de adecuación que se dieron por terminadas la pasada semana pero que todavía permanecen cerrados para su limpieza y desinfección.

En cuanto a los brotes activos, en este momento se cuentan 79, tres más que el día anterior, con 572 casos vinculados a ellos.

Además, las autoridades de Educación han decidido poner en cuarentena dos aulas más en la provincia. Una de ella pertenece a la Escuela de Formación Agraria ubicada en la villa de Coca y la segunda, al Ceip San Gil, de Cuéllar.