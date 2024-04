A principios de este mandato, por el mes de julio, el pleno del ayuntamiento de Segovia dio luz verde a una propuesta que reclamaba reformar el reglamento del ayuntamiento de Segovia para adaptarlo a la realidad de la ciudad, avanzando en transparencia y participación ciudadana y política, moción que fue aprobada de forma unánime y que planteaba la creación de un grupo de trabajo en el que los distintos partidos políticos pudieran explicar y acordar sus propuestas para aprobarlas con el mayor consenso posible, grupo de trabajo que se constituirá mañana, viernes 12 de abril.

Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), considera que esta adaptación del funcionamiento del ayuntamiento a las demandas actuales de la sociedad segoviana es un asunto pendiente y urgente que las fuerzas políticas municipales deben afrontar “con valentía y altura de miras”. “Es un hecho que las normas del juego por las que se rige nuestro ayuntamiento no responden a la Segovia del 2024: este reglamento de hace más de diez años prácticamente no contempla nada en participación directa de los segovianos y segovianas, en cogobernanza, rendición de cuentas ante la ciudadanía o participación telemática; los estándares y demandas de transparencia que nuestros vecinos y vecinas reclaman hoy día a su ayuntamiento están muy lejos de garantizarse, no hablemos ya de la pluralidad política que en la última década ha marcado la sociedad segoviana y su representación en las instituciones. Es momento de poner a nuestro ayuntamiento a la altura de Segovia”, señalaba San Juan.

Para eso, el concejal de Segovia en Marcha ha presentado esta mañana la batería de propuestas de modificación del reglamento que su formación propone, que pone especial énfasis en la participación ciudadana, tanto de vecinos y vecinas a título individual como de entidades segovianas en las comisiones informativas del ayuntamiento y, también, en las sesiones plenarias.

“Proponemos que Segovia utilice también las fórmulas de participación directa que ya existen en otras ciudades: queremos garantizar que cualquier persona o entidad pueda expresar su opinión sobre asuntos de interés para la ciudad igual que lo hacemos los grupos municipales, además de poder realizar directamente ruegos y preguntas en los plenos al equipo de gobierno o proponer que se incluyan asuntos en el orden del día para debatir sobre ellos en los plenos y comisiones. Esto, que ya se hace en ciudades como Cuenca, Ávila o Burgos, supondría poner en el centro del debate municipal asuntos y necesidades cotidianas para la ciudadanía”, explicaba San Juan.

Otro aspecto en el que la formación de San Juan hace especial hincapié es en la transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y regeneración democrática, para lo que destacan la prohibición de liberaciones parciales de los concejales superiores al 75%, la obligación de justificar las dietas que perciben con el mismo funcionamiento que los funcionarios, estandarizar la información que deben aportar sobre el registro de bienes e intereses y garantizar el acceso a la documentación que soliciten los concejales considerando que, a menos que haya una resolución denegando la consulta, tendrán derecho a acceder a ella.

Finalmente, en cuanto a participación política, San Juan señala, además de garantizar la pluralidad y la igualdad de derechos de todos los concejales mediante la constitución de grupos municipales propios, pone el foco también en fijar unos plazos mínimos para que la oposición pueda estudiar adecuadamente y presentar enmiendas la propuesta de presupuestos y ordenanzas, devolver al pleno la competencia para revisar precios como los billetes de autobús, aprobado recientemente por el PP en la Junta de Gobierno y, también, acabar con el veto que ejerce Vox a las declaraciones institucionales del ayuntamiento.

“Ponemos encima de la mesa soluciones que ya se utilizan en otros ayuntamientos de nuestro país para que el sentir mayoritario de la ciudad y de sus representantes no se vea vetado continuamente por la “oposición cerril” de la extrema derecha a cualquier asunto: desde pedir una mejor gestión del desembalse de agua en el Pontón Alto para evitar crecidas del Eresma hasta rechazar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, pasando por reclamar un alto al fuego en Gaza y el fin del genocidio israelí hacia el pueblo palestino. Es una anomalía que un solo partido pueda imponer su posición en asuntos que afectan a toda la ciudadanía, y por lo tanto proponemos acabar con este veto de la extrema derecha a todo: planteamos que para que el ayuntamiento se pronuncie mediante una declaración institucional, no sea necesaria la unanimidad de todos los concejales sino una mayoría a favor de 4/5”, explicaba San Juan.

El concejal de Segovia en Marcha espera que el resto de grupos municipales “sean valientes y estén dispuestos a abrir la institución, a poner a Segovia a la cabeza de la transparencia, participación ciudadana y pluralidad política, porque así lo reclama la ciudadanía segoviana”, finalizaba San Juan.