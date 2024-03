Reconoce Alfonso Agueda, párroco de San Eutropio, que no pocas veces y tras una tormenta ha tenido que coger la escalera, unas toallas y ponerse a secar el majestuoso retablo de la iglesia de El Espinar. En la web de la parroquia no faltan vídeos en los que puede verse el agua corriendo a chorro vivo por las escaleras de acceso al gran órgano. Días después de cualquier chubasco, hay charcos en dependencias del templo que atestiguan el crítico estado de esta joya del XVI, obra de Gil de Hontañón y también el exterior presenta innumerables manchas de humedad.

No es una situación nueva. Las gárgolas del templo no desaguan por problemas de bajante y las lluvias se quedan en las cubiertas de los contrafuertes. De ahí pasan al interior del templo amenazado la integridad del edificio y del importante patrimonio que custodia la iglesia.

Clorocaucho versus zinc

Si la humedad no es nueva, si lo es el pulso entablado entre la parroquia y la Junta. Meses atrás, desde la parroquia se presentaba un proyecto de impermeabilización basado en planchas de zinc y que según el informe técnico solventaría el problema. San Eutropio es BIC, y por tanto, las decisiones sobre las obras las debe autorizar la comisión de Patrimonio, que muy al contrario, considera que estos elementos contravienen las disposiciones relativas a mantener el inmueble “reconocible y sin discordancia estética”. En su lugar, la Junta apuesta por extender una capa de clorocaucho. Así se lo trasladaba al parroquia tras no autorizar los trabajos de impemeabilización en noviembre de 2023.

Pero en la parroquia consideran que el clorocaucho no sirve. Recuerdan que en 2016 ya se optó por esta supuesta solución y los problemas persistieron. No solo no se evitaban los encharcamientos sino que con el tiempo sobre el impermeabilizante ha crecido musgo y toda clase de vegetación, empeorando la situación. A su vez, la Junta contrataca señalando que los trabajos de mantenimiento no fueron suficientes, o sea que insiste en no autorizar el zinc .

Así las cosas, en las últimas semanas la parroquia ha iniciado una campaña de denuncia de la situación. Con una foto de la capa de clorocaucho de 2016 y el lema “la iglesia de San Eutropio no se pinta de azul“, ilustrada con un Pitufo, los feligreses quieren concienciar sobre la necesidad de no dilatar más la situación y abordar una solución urgente.

Lo “de azul” viene a cuento del color empleado en 2016 (hay que señalar que puede ser de otros colores), como también es cierto que el zinc puede tomar diversas coloraciones). Más que nada, para dejar constancia que no están de acuerdo con la propuesta de la Junta. Los feligreses quieren una solución definitiva y la chapa es la que, hoy por hoy, les ofrece más garantías. De momento, la Junta, no da su brazo a torcer, y entre unos y otros, la casa sin secar.