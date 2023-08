25 Comments

Pregón de las fiestas del pueblo. En el escenario estaba la alcaldesa, la reina de las fiestas, los de la comisión, y siete u ocho de la peña el Tarata (todo tíos) que celebraban su 25 aniversario. Entre ellos Luis, al que conocemos de sobras porque es bastante patán y piensa que la medida de su talento es la cantidad de “cacharros” que es capaz de digerir. Total, que bien jarreado, cuando el pregonero saca a colación la peña El Tarata, Luis empieza a dar saltos, se viene arriba y hasta se agarra de las partes en ancestral gesto de simio. Y es lo que pensamos muchos, menudo mandril, pero como gañanes no faltan en ningún lado también alguno le rio la gracia. Bueno, suma y sigue. Finalmente la reina lanza la bengala. Pum. Alegría generalizada sobre el escenario. ¡El Tarata! ¡El Tarata!, vociferan estos secundarios homenajeados de favor. Luis, ya desatado, trinca a la reina de las fiestas, y pimba, le larga un pico. La buena mujer sale como puede del envite. Se la ve incómoda, claro, pero tampoco quiere montar un pollo. Quiera que la fiesta siga y hace bien. Además, conoce a Luis, sabe que ya sobrio es impresentable, así que imaginen cuando va borracho.

Cuando este embarazoso suceso acaece en un pueblín y afecta a un gañán pasado de cubatas, pues todo lo más quedará en el chisme de la resaca a la hora del vermú y prueba de que aún queda trecho para erradicar el machismo de simio de según qué personal. Ahora bien, cuando el gañán en cuestión es Luis Rubiales, el máximo representante del fútbol español y vicepresidente del europeo, cuando esto sucede en un evento histórico, ante millones de personas y en un contexto donde precisamente el fútbol está intentando (sin mucho éxito, y ahora se ve porqué) salir de su cueva machirula, entonces, el chusco momento se dispara en magnitud. No es lo mismo ser el patán del pueblo, que después de todo no cobra por organizar las fiestas, que ingresar 600.000€ anuales por velar por el éxito de este tipo de saraos. No es lo mismo quedar tú como un patán en las fiestas del pueblo, que por representación, patanizar ante millones de personas a todo un país que debería estar celebrando el éxito conseguido.

Hasta ahí había no ya para dimitir, sino para desterrar a Rubiales a las Chafarinas. ¡Pero es que hay más! El escándalo, el no saber estar, ha eclipsado completamente el éxito de la selección de futbol, ejemplar campeona del mundo. Flaquísimo servicio a un deporte que precisa visualización positiva para equilibrar siglos de machismo y desigualdad. Y encima está el tema de la manipulación, abusar de tu poder para minimizar el contexto, incluso jugando con la credibilidad de las jugadoras. Además de patán, incompetente y mafioso. No se puede caer más bajo.

¡Pues sí se puede! Viernes 26 de agosto, en lugar de dimitir, Rubiales, devenido el bellaco del año y con menos futuro que el imperio austrohúngaro, convoca una asamblea donde se declara una suerte de diocesillo de la gestión y una víctima de vete a saber tú quién. “¡Quieren mi muerte social!”, clama ante un auditorio de pelotas, que en lugar de lanzarle tomatazos se pone a aplaudir. No piensa dimitir. Este mindundi se permite hasta desafiarnos. ¿Quién se cree que es?

Les confieso que de todo este pifostio, las declaraciones enrocadas y chulescas en esa asamblea de vergüenza ajena fueron lo que más me molestó. Las caza al vuelo, Rubiales. Claro que queremos su muerte social. Queremos que desaparezca del mapa social, y por la vía rápida, no queremos que el mundo nos relacione con machirulos prepotentes, incompetentes y mafiosos. ¿No se da cuenta de que peña así sobra? Debe ser imbécil.

A mi no me gusta esto del despelleje mediático, del a moro muerto lanzada honda, ser un justiciero social. Pero, ante tamaño chulo prepotente, ante tamaño imbécil, pensé que este tipo tiene no poco poder en España, que manda mucho, que gana mucha pasta. Y no quiero que gente así tenga el más mínimo poder. No nos conviene que gente así tenga el más mínimo poder. Que todo lo que se pueda hacer para acelerar su absoluto repudio social y mandarle a Dubai (a lo que se ve, especie de Andorra de impresentables ricos), debe hacerse. Y en ese ánimo van estas líneas. Además, adoro el fútbol (aunque este año los pericos estemos merecidamente en Segunda).

Puestos a sacar notas positivas, creo que hay que aplaudir el comportamiento de la principal víctima de todo esto, Jennifer Hermoso. Su comunicado es digno ejemplo de sensatez y gallardía. “siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”, denuncia, y añade múltiples presiones, incluso a la familia y al entorno (amigas, compañeras) por parte de la Federación para defender a Rubiales y tergiversar a la opinión pública.

No solo no lo ha hecho, no solo ha resistido presiones que imagino descomunales, sino que precisamente ha dado un ejemplo a todos estos pelotas que aplaudían los desatinos de su jefe en esa asamblea del bochorno. En el mafioso mundillo del fútbol, Hermoso es el futuro y Rubiales un lamentable pasado que hay que superar.